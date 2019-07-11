الامارات | قلادة الكاحل أحدث صيحات الإكسسوارات

شكرا لقرائتكم خبر عن قلادة الكاحل أحدث صيحات الإكسسوارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل قلادة الكاحل «Anklet» أحدث صيحات الإكسسوارات في صيف 2019، لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت مجلة «Woman» النمساوية أن قلادة الكاحل تستحضر روح التسعينات الجذابة، مشيرة إلى أنها تتألق هذا الصيف بطابع الهيبيز، حيث إنها تزدان بالصدف أو الشُرابات.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن قلادة الكاحل تتألق أيضا بتصميم رقيق يتلألأ ببريق الذهب، مشيرة إلى أنه يتم تنسيق قلادة الكاحل مع الملابس كشورت أو تنورة قصيرة، لتسليط الأضواء عليها.
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