الامارات | حلا الترك تغني في «دبي التجاري العالمي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك تغني في «دبي التجاري العالمي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتعليمية في المنطقة، حفلاً غنائياً مجانياً، اليوم، تحييه النجمة العربية الشابة، حلا الترك، وذلك بالتزامن مع احتفالاته بدورته الـ20. وتقدم الترك لجمهورها في الحفل باقة متميزة من أغانيها المفضلة والمخصصة للأطفال، إضافة إلى مجموعة من آخر إصداراتها. وسيقام الحفل على مسرح عالم مدهش في قاعة رقم (5) في مركز دبي التجاري العالمي.

يذكر أن الفنانة البحرينية الشابة كانت قد دخلت عالم الغناء منذ عام 2011، حين شاركت في برنامج المواهب العربية «أرابز غوت تالنت». وأصبحت حلا منذ ذلك الحين أيقونة بالنسبة إلى جيل اليافعين، بفضل شخصيتها المميزة وإيقاعات أغانيها المحبوبة، كما أحيت العديد من حفلات الأطفال والفعاليات الموسيقية. وتعدّ أغنية «هابي هابي» من أنجح الأغاني التي قدمتها الترك، بتحقيقها أكثر من 400 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وتضم حلا في محفظة إصداراتها الفنية 18 أغنية باللغتين العربية والإنجليزية، وتستمر موهبتها الفذّة وشهرتها مع كل أغنية جديدة تطرحها. ويدعو «عالم مدهش» العائلات لزيارة أقسامه المميزة، والاستمتاع بكل ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب، وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية، وغير ذلك الكثير من الفعاليات والأنشطة الأخرى، التي تتناسب مع أفراد العائلة كافة من مختلف الجنسيات.