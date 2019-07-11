الامارات | أفراح الوهيي والرهماني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الوهيي والرهماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل علي بن رامس الوهيي، بزفاف نجله محمد إلى كريمة جابر حمدان الرهماني.

حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح زاخر في العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة

والشرطة، وأعيان قبيلتي الوهيي والرهماني، وحشد من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.