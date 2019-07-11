الامارات | النظارات الداكنة لا تحمي من الأشعة فوق البنفسجية

شكرا لقرائتكم خبر عن النظارات الداكنة لا تحمي من الأشعة فوق البنفسجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة المركزية لأخصائيي البصريات الألمان، إن النظارات الشمسية الداكنة توفر حماية جيدة من الإبهار، لكنها لا تحمي بالضرورة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأضافت الرابطة أن النظارات الشمسية الداكنة، التي لا توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تعرض العين لخطر أكبر، نظراً إلى أن اللون الداكن يتسبب في اتساع الحدقة، ومن ثم ينفذ المزيد من الأشعة فوق البنفسجية إلى داخل العين.

ولتجنب هذه المخاطر التي تهدد العين، ينبغي أن تحمل النظارة الشمسية العلامة CE والعلامة UV400، اللتين تفيدان بأن النظارة توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى طول موجي يبلغ 400 نانومتر.