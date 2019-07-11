الامارات | المرجاني يتصدّر ألوان الديكور

شكرا لقرائتكم خبر عن المرجاني يتصدّر ألوان الديكور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع المرجاني على عرش ألوان الديكور في 2019، ليضفي على الغرفة لمسة جاذبية تشع طاقة وحيوية.

وأوضحت مجلة «Living at home» الألمانية أن المرجاني هو لون أحمر مائل للوردي، ويمتاز بطابع بحري جذاب، لذا فهو يتناغم مع الألوان البحرية كدرجات الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى الأصفر الرملي.

وأضافت المجلة المعنية بالأثاث والديكور أن الرمادي يعد لوناً مثالياً للتنسيق مع المرجاني، حيث إنه يخفف من الطابع الجريء للمرجاني ويخلق معه توليفة رائعة تنطق بالأناقة والفخامة.