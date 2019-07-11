الامارات | كوراتولين تغني على مسرح بوليوود باركس دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن كوراتولين تغني على مسرح بوليوود باركس دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلتقي المغنية والموزعة الموسيقية الباكستانية، كوراتولين بالوتش، التي ذاع صيتها بفضل أغنيتها الشهيرة «ووه هومسافار تا»، بمحبيها خلال الحفل الغنائي الذي تحييه، يوم 19 الجاري، على مسرح راج محل، الفسيح والممتد على مساحة طبقتين في بوليوود باركس دبي، المنتزه الرائد المستوحى من بوليوود، ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط. وحصدت بالوتش العديد من الجوائز، منها جائزة أصغر صاحبة إنجاز في المملكة المتحدة وأوروبا عام 2011 ببريطانيا، ومغنية العام ضمن جوائز الإعلام الباكستاني، وغيرهما.

ويعتبر بوليوود باركس دبي، أول متنزه ترفيهي، والوحيد في العالم، الذي يقدم ألعاباً سينمائية شائقة، ومعالم جذب فريدة مستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود. كما سيحظى الضيوف بفرصة مقابلة شخصيات تشبه نجوم بوليوود، مثل شاه روخ خان وأميتاب باتشان.