الامارات | الجالية الهندية في العين تنظم أمسية «التسامح نهج حياة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الهندية في العين تنظم أمسية «التسامح نهج حياة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم أبناء الجالية الهندية في العين، ومدرسة دار الهدى الإسلامية، أمسية بعنوان «التسامح نهج حياة»، وذلك على مسرح مكتبة زايد المركزية في مدينة العين، برعاية عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً سالم محمد بن ركاض العامري، وحضور عبدالله الكتبي من الشرطة المجتمعية، وسيد شهاب الدين رئيس المركز الثقافي لمسلمي كارلا في الإمارات، وعبر أبناء الجالية الهندية عن صادق شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة، مشددين على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند وحرصهم على المساهمة في البناء والازدهار والالتزام بقوانين الدولة وأنظمتها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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