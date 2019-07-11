الامارات | «الأظافر الهلامية» أحدث صيحات 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأظافر الهلامية» أحدث صيحات 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل «الأظافر الهلامية» «Jelly Nails» أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2019، لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والمرح. وأوضحت مجلة «Elle» الألمانية أن «الأظافر الهلامية» هي أظافر اصطناعية شفافة يتم لصقها على الأظافر. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأظافر الهلامية تتألق بألوان زاهية وصارخة، كألوان النيون، أو تزدان بالنقوش الجذابة أو تتلألأ بالأحجار اللامعة. وأشارت «Elle» إلى أن الأظافر الهلامية تناسب في المقام الأول الأظافر الطويلة، التي تتخذ شكلا بيضاوياً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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