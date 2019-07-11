الامارات | سيرينا وليامز احتاجت إلى زيارة معالج بعد خسارتها أمام أوساكا

شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا وليامز احتاجت إلى زيارة معالج بعد خسارتها أمام أوساكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نجمة التنس الأميركية، سيرينا وليامز، أنها احتاجت إلى زيارة «معالج»، عقب المباراة التي خسرتها أمام اليابانية نعومي أوساكا، في نهائي بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في سبتمبر الماضي، والتي شهدت مشادة بين سيرينا وحكم المباراة.

وكانت سيرينا قد تعاملت بشكل غاضب مع الحكم البرتغالي كارلوس راموس، ووصفته بعدها بـ«اللص»، بعد أن عاقبها باحتسابها خاسرة لشوط في المجموعة الثانية، بداعي أنها انتهكت اللوائح بحصولها على نصيحة من مدربها باتريك مراد أوغلو، خلال وجودها بالملعب، وكانت وليامز رفضت مصافحة الحكم عقب المباراة.

وذكرت وليامز، في مقال بمجلة «هاربرز بازار»: «بدأت زيارة معالج، حيث كنت أبحث عن إجابات، ورغم شعوري بأنني كنت أحقق تقدماً، بقيت غير مستعدة للإمساك بالمضرب».

وأضافت وليامز، 37 عاماً،: «لماذا عندما تتحمس النساء، يجري تصنيفهن تحت العاطفة أو الجنون أو غير العقلانية.. لكن عندما يفعل الرجال ذلك ينظر إلى الأمر على أنه حماسة وقوة؟».