الامارات | نصائح ذهبية لنظام غذائي صحي

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية لنظام غذائي صحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن، الركيزة الأساسية للحفاظ على الصحة والرشاقة والتمتع بالنشاط والحيوية خلال الحياة اليومية، لكن كيف يمكن للمرء تحقيق هذا النظام؟

قالت خبيرة التغذية الألمانية، إيفون كنيبس، إن الأطفال يحتاجون إلى تناول خمس وجبات في اليوم، وذلك لنشاط عملية الأيض لديهم، فضلاً عن صغر حجم المعدة لديهم، الأمر الذي لا يتيح الحصول على الطاقة التي يحتاجون إليها عن طريق ثلاث وجبات فحسب.

وأضافت كنيبس أن الوجبات البينية تعد فكرة جيدة للبالغين أيضاً، فإلى جانب الوجبات الرئيسة الثلاث، يمكن تناول وجبتين بينيتين في صورة مكسرات أو خضراوات وفواكه.

خبيرة التغذية الألمانية، آنتيه جال، أكدت أهمية تناول وجبة الإفطار، حيث إنها تنهي أطول فترة صيام خلال اليوم، التي تراوح مدتها بين 10 و14 ساعة. وتعد هذه الوجبة مهمة للغاية للأطفال بصفة خاصة؛ نظراً إلى أنهم يحتاجون إلى طاقة كافية للعب واللهو واستذكار الدروس، وبالنسبة للبالغين فإن آنتيه تنصح بتناول شيء ما خلال فترة ما قبل الظهيرة، في صورة كوب عصير أو كوب زبادي على الأقل، وذلك تفادياً للإصابة بضعف التركيز والتعب.

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وبدورها أوضحت خبيرة التغذية الألمانية، مارجريت مورلو، أن وجبة الإفطار يمكن أن تتألف من خبز وعسل أو مربى أو جبن. ومن الخيارات الجيدة أيضاً على مائدة الإفطار رقائق الحبوب الكاملة، أو الموسلي غير المحلى، والزبادي أو الفاكهة.

وأضافت مورلو أن وجبة الغداء ينبغي أن تتألف من البطاطس أو المعكرونة والبقوليات والخضراوات. وينبغي تناول اللحم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتناول الأسماك البحرية مرة واحدة على الأقل.

وأشارت مورلو إلى أنه يمكن للمرء إشباع رغبته في تناول السكريات بوساطة الفاكهة الطازجة أو المجففة.

وفي المساء يتعين على المرء تناول وجبات صغيرة وخفيفة تفادياً لزيادة وزن الجسم، نظراً إلى انخفاض نشاط الأيض ليلاً. لذا ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والدسمة ليلاً وتفضيل الأطعمة الخفيفة، كالزبادي والخضراوات والفواكه.

ومن ناحية أخرى، أشارت مورلو إلى أن الأشخاص الذين يعملون بنظام المناوبة، خصوصاً الورديات الليلية، يواجهون صعوبة كبيرة في إتباع نظام غذائي جيد ومتوازن، حيث يتسبب التغير المستمر في إيقاع النوم والاستيقاظ والجوع والشبع في اختلال الساعة البيولوجية للجسم، وهو ما قد تنتج عنه مشكلات في الجهاز الهضمي، علماً بأن قلة النوم تعزز من زيادة الوزن، وفي هذه الحالة ينبغي طلب المشورة الطبية المتخصصة.