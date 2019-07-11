- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الأحبابي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم فرحان محمد الأحبابي، بمناسبة زفاف أنجالهم عبدالله إلى كريمة مسعود سالم الأحبابي، وعلي إلى كريمة المرحوم فرحان علي الأحبابي، وعمر إلى كريمة مانع فرحان الأحبابي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة مجلس الخبيصي بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الأحبابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.