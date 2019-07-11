للمرأة.. 4 صفات إن وجدتيها في خطيبك اتركيه فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

لعل فترة الخطوبة بداية ومؤشر حقيقي للعلاقة المستقبليّة بين الشريكين، لذا من الضروري التعرف على صفات الشريك وطباعه لاتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار أو الانفصال.

4 صفات إن وجدتها المرأة في شريك حياتها خلال فترة الخطوبة عليها أن تعلم أنها تنذر بفشل العلاقة بعد الزواج، تذكرها الدكتورة شيماء إسماعيل خبير العلاقات خلال النقاط التالية.

1- العنف

من أصعب الصفات إذا ما وجدت في الرجل، لذلك على الفتاة مراقبة تصرفات الشريك خلال فترة الخطوبة معها ومع المحيطين، أو متابعته على الأقل والتحدث معه عن كل ما يفعله خارج إطار علاقتهم، للتعرف على ما إذا كانت هذه الصفة موجودة بشكل أساسي ضمن صفات شخصيته أم لا، كما يفضل أن تفرق بين الغضب والعنف، فإذا كان يستخدم العنف بصورة دائمة فهي من الأمور المرفوضة تماما، حتى وإن كانت هذه الصفة تمارس على آخرين دونها، فقد يتطور الأمر للوصول إليها بعد إتمام الزواج، ومن ثم ستصبح الحياة غير مستقرة على الإطلاق، لذلك يفضل اتخاذ قرار الانفصال في حال التأكد من وجود صفة العنف أو التعنيف ضمن التعامل بينهما خلال فترة الخطوبة.

2- عدم الاقتناع باختياره لك

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عدم اقتناع الرجل باختياره في الزواج من الشريكة، قد يضر بالمرأة وصورتها كثيرا أمام الآخرين، حيث تشعر دائما أن هناك شيئا ما ينقصها، كما أنها تتعرض للكثير من المواقف المحرجة، لكون هذا الإحساس سيترتب عليه الكثير من التصرفات والممارسات بينهما أثناء التعامل أو في مناسبة ما، وقد لا يشركها معه اهتماماته وتفاصيل حياته، الأمر الذي قد يزعج المرأة طوال الوقت، وربما يتطور بعد الزواج إلى الإهمال ومن ثم الاتجاه باهتمامه نحو أخرى، لذلك يفضل أن تنفصل المرأة عن الشريك الذي تظهر عليه هذه الصفة أثناء فترة الخطوبة.

3- التلاعب

"كلمة راجل".. دلالة على صدق القول والتنفيذ، ولكن إذا ما وجدت المرأة عكس ذلك في الشريك أثناء فترة الخطوبة يفضل أن تتخذ قرارها بالانفصال، فإذا لاحظت المرأة أن هناك "تلاعب" في القرارات والوعود يفضل البعد نهائيا عنه، فهذا الأمر قد يبدو مستقبلا أكثر تعقيدا لكون الحياة الزوجية هي بالأساس مشاركة، ومن ثم لن تستطع بهذا الشكل مشاركته في أي شيء وستتحمل المسؤولية بمفردها، كما أنها ستعاني كثيرا وطوال الوقت من فقدان قدرته على تحمل المسؤولية.

4- الخيانة

إذا خان الرجل شريكته أثناء فترة الخطوبة فهذا الأمر لا يفضل الاستمرار معه، حتى وإن كانت لمرة واحدة أو غير متعمدة، لأن مثل هذه الممارسات ستؤثر على علاقتهما مستقبلا، وسيتكرر الأمر كثيرا، لذلك يفضل الانفصال، لا سيما إذا أجرت محاولات عدة لإصلاح الأمر وكانت النتيجة هي الفشل.