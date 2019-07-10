الإكسسوارت فاخرة لعارضات الأزياء تجذب الأنظار في أسبوع الهوت كوتور

تحوّلت شوارع العاصمة الفرنسية "باريس" إلى منصة عرض لإطلالات عارضات الأزياء؛ من خلال إطلالاتهن المتألّقة بالإكسسوارات الفاخرة واللافتة من توقيع أهم الدور العالمية؛ ذلك بعد أن تهافتن من مختلف أنحاء العالم العربي والغربي، لحضور أسبوع باريس للهوت كوتور لخريف 2019.

اتّخذت عارضات الأزياء استراحة من إجازاتهن الصيفية على الشواطئ للتوجّه نحو باريس، عاصمة الأناقة والرقي، والكشف عمّا سيقدّمه أسبوع باريس للهوت كوتور لخريف 2019، مرتديات أجمل الملابس والإكسسوارات.

مرام زبيدة تتألٌّ بحقيبة من سان لوران Saint Laurent

انتقت لكِ «سيدتي» اليوم باقة من إطلالات الـ«ستريت ستايل» والصفوف الأمامية الأكثر عصرية للفاشينيستا بالإكسسوارات خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس للمموسم خريف 2019.. فتابعي واستوحي منهنّ ما يحلو لكِ من أساليب.

تألّقت الفاشينيستا العربيات والغربيات بلوكات وإطلالات مميزة خلال هذا الموسم من أسبوع باريس للهوت كوتور لخريف 2019، مستكملة إياها بالإكسسوارات الأهم وهي حقائب اليد. فمنهن من اختارت الاعتماد على الأساليب الراقية؛ من خلال ارتداء الفساتين الفاخرة والغريبة، وأخريات فضلن الإطلالات الكاجوال والمريحة.. إلا أننا جميعنا نوافق على أن كلها إطلالات عصرية مواكبة لآخر صيحات الموضة.

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ولأن حقيبة اليد هي قطعة الإكسسوار الأبرز لإضفاء الأناقة على أي إطلالات، حرصت الفاشينيستا على تنسيق أجمل التصاميم منها مع ملابسهن خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس.

من خلال صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، رصدنا عارضات الأزياء اللبنانية، المقيمة في دبي، كارن وازن، متألقة بإطلالة فاخرة؛ من خلال تصميم جمبسوت كوتور براق باللون الفضي، من دار رالف آند روسو Ralph &Russo وقد نسّقت معه إكسسوارات مميزة، أهمها حقيبة يد من دار موينات Moynat من الجلد الأخضر، تعكس بساطة التصميم وفخامة التفاصيل.

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واختارت المدونة وعارضات الأزياء Steph Elsewhere إطلالة نهارية أنيقة، خلال أسبوع باريس للهوت كوتور، حيت رأيناها مرتدية بنطلونًا باللون الأبيض مع قميص حرير مطبّع، وقد نسقت معهما حقيبة كلاتش كلاسيكية من لويس فويتون Louis Vuitton.

ولأن اللون الأحمر يناسبها كثيرًا، اختارت الفاشينيستا لانا الساحلي، خلال حضورها عرض فالنتينو Valentino في أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف 2019 تنسيق إطلالة كاملة بالأحمر، فاختارت من الدار فستانًا من الحرير الفاخر، ونسّقت معه حقيبة Vring من فالنتينو Valentino الراقية ذات التفاصيل من المعدن الذهبي.

أحذية الفاشينيستا خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس

الحذاء هو من بديهيات أي إطلالة، تميّزت الفاشينيستا خلال أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم خريف 2019؛ بانتقائهن لأروع تصاميم الأحذية، التي جاء البعض منها كلاسيكيًا، وبعضها الآخر غريبًا بطابع سوريالي، أو بالأحرى مستقبلي Futuristic.

- نسّقت الفاشينيستا لانا الساحلي، الغنية عن التعريف، خلال أسبوع الهوت كوتور، حذاءً على شكل صندل من الجلد الفضي، من توقيع علامة جيانفيتو روسي Gianvitto Rossi مع فستان أبيض بكشاكش مفعمة بالأنوثة من جمباتيستا فالي Giambattista Valli.

- ومع إطلالتها التي ظهرت مفعمة بالبساطة الراقية من خلال فستان طويل من الحرير البيج الفاخر، ومع فتحة من الأمام، اختارت الفاشينيستا ستيفاني أوليفييه Stephanie Olivier حذاء أسود بكعب، مفتوح من الخلف، ومرصّع بتفاصيل فضية من علامة مانولو بلانيك Manolo Blahnik.

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