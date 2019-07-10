شخصيتك من لون الروج المفضل لكِ.. الأحمر جريئة والأرجواني عنيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - للألوان معانِ مختلفة، وإذا كنتِ من اللاتي يفضلن اختار لون واحد من ألوان أحمر الشفاه حتى أصبح جزء من شخصيتك، فإن ذلك يُخبر عن الكثير من صفات شخصيتك، فمثلًا اللون الأحمر يشير عادة إلى العاطفة والبرتقالي يمثل البهجة.

نكشف الكثير من جوانب شخصيتك خلال السطور التالية من خلال أحمر الشفاه التي تضعينه وفقًا لموقع "Bright Side":

البرتقالي

شخصية فكاهية، تُحب قضاء وقت الفراغ مع الأصدقاء أو التعرف على أشخاص جدد. اجتماعية ومرحة وتجذب انتباه الناس إليك دائمًا. يحبها الناس للنكات والإيجابية.

الأحمر

أنتِ جريئة، ولا تخافين من مواجهة تحديات جديدة. ولعل أحد أهم الأمور بالنسبة لك هو السعي وراء أحلامك بلا كلل، والعمل بجد لتحقيق أهدافك، ولديكِ أيضًا تقدير للأشياء البسيطة والكلاسيكية.

الزهري

شخصية عاطفية ومُحبة للغاية تتحمل المسؤولية تجاة الآخرين، وكلما واجه أحدهم مشكلة يلجأ إليها للراحة والتفاهم. محيطك يقدرونك على عاطفتك الإنسانية معهم.

الشفاف

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تستمتعين بالأشياء البسيطة في الحياة وتحبين الاسترخاء والتواصل مع ذاتك، والصدق أهم الأمور لديك ولا تتسامحين أبدًا مع الأشخاص غير الصادقين، ويحبكِ أصدقائك لشخصيتك المتميزة.

البني

أنتِ بيتوتية، تحبين قضاء الوقت مع عائلتك وتشعرين بالسعادة لذلك. وتضعين التقاليد نصب عينك، وتستمعين بالذكريات فأنتِ من عشاق الحنين إلى الماضي، لذلك تفضلين الأفلام والموسيقى والأزياء القديمة.

الأرجواني

شخصية عنيدة تعرف ما تريد، ولا أحد يمكنه أن يمنعها عن شيء تحبه، قائدة ولديها إرادة قوية تجعل الناس يستمعونها ويتبعونها بسهولة. تستمتع بالمنافسة ولن ترضى بأي شيء أقل من النصر.

الأسود

شخصية لا تهتم بما يقوله أي شخص عنها، تعيش حياتها من أجلها. تكسر القواعد وترغب في التمرد والتفكير خارج الصندوق. لديك جانب فلسفي قوي، دائمًا ما تشكك في العالم من حولك.