الطعام المُفضل لمواليد الأبراج.. الكوارع للثور والبط للأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

بحسب الطبيعة البشرية فإن كل إنسان يميل بصورة أساسية إلى نوع معين من الطعام، وفي السطور التالية يقدم لكم "الخليج 365" الطعام المفضل لكل برج بحسب طبيعته، وفقا لتصريحات رانيا شارود الخبير في علم الأبراج والفلك.

- الجدي

يميل أصحاب هذا البرج إلى الأكلات التقليدية المنزلية، مثل الخضروات والأرز، وفي المقابل يبتعدون كثيرا عن أكلات المحلات والشوارع، لكونه برج تقليدي لا يحب التجديد أو التنزه خارج المنزل مع الأصدقاء.

- الثور

يحب كثيرا الأكلات الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل الكوارع والرقاق باللحمة المفرومة، لأنه من الأبراج التي تهتم بالتفاصيل، والذواقة التي تهتم بالتفاصيل، لذلك لا تعتبر الأكل مجرد وجبة لا بد أن يتناولها فحسب، بل يفضل كثيرا الاستمتاع بلذة الطعام، لذلك يكون أغلب أصحاب هذا البرج من ذوي الأجسام الطويلة والعريضة أيضا.

- العذراء

يفضل الأكلات التي تتضمن مكونات كثيرة، مثل السلطة والكشري، لأنه متقلب المزاج وبالتالي يفضل المكونات الكثيرة في الأطعمة لجذب نظره ولضمان تناولها بلذة، كما يميل إلى اللحوم المشوية، فهو الأبراج الذوّاقة التي تفضل وجود التوابل والروائح، ولأنه برج سريع الاستياء "القرف" لا يتناول طعامه خارج المنزل إلا نادرا، يلجأ إلى المعلبات واللحوم والأسماك المحفوظة.

- العقرب

من الأبراج المائية لذلك يفضل تناول الأسماك بجميع أنواعها، و70% من أصحاب هذا البرج يميلون لتناول الأطعمة المنزلية، ويحبون إعداد هذه الأنواع بالمنزل.

ويراعي أصحاب هذا البرج جودة الأكل مقارنة بكميته، فلا يهم إذا كانت الأنواع والأصناف متعددة أم لا، بقدر ما يميلون إلى طعم وجودة الأكلات.

- الجوزاء

أكثر الأبراج عشقا للفسح والتحرر، لذلك يفضل تناول الأكلات الجاهزة مثل البيتزا والبرجر والكشري.

- الدلو

Advertisements

برج متواضع وبسيط لذلك لا يملك متطلبات بعينها في تناول الأكلات، يحبها جميعا ولكن قد يميل قليلا نحو اللحوم، فإذا وجدت اللحوم لا داع من تناول أشياء أخرى، فهو يكتفي بها فقط، لديه تسامح داخلي يجعله غير مهتما بطبيعة الأكلات.

- الأسد

من الأبراج الكريمة والأكثر سخاءً لذلك يميل إلى تناول اللحوم والطيور معا، ولكن بصورة أساسية يفضِل تناول البط والأوز، فضلا عن الديك الرومي فهو عشقه، فلابد من وجوده على قائمة الطعام مرة واحدة على الأقل أسبوعيا،

- السرطان

أكثر الأبراج تدبيرا لذلك يفضل جميع الأطعمة والأكلات، ويميل إلى تناولها في إطار أسري عائلي، ويرفع شعار "الأكل نعمة من عند ربنا"، ولكن يفضل قليلا الأكلات البحرية لطبيعته المائية.

- الحوت

بخلاف طبيعته المائية وميله نحو الأكلات البحرية، يفضل الحمام المحشي والرقاق كثيرا، فضلا عن الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون "الدسمة"، لكونه من الأبراج الساذجة التي تُصدم في الآخرين كثيرا، وهو ما يكون سببا في إصابته بالاكتئاب، الذي يدفعه طيلة الوقت إلى تناول الطعام بشراهة، لا سيما الأكلات الدسمة.

- الميزان

برج هوائي لذلك يميل إلى أنواع الأكل بحسب حالته النفسية، ولكن في النهاية من شروط تناول الأكل لديه أن يكون "مضبوط" من حيث الطعم، فهو من الأبراج التي لا تهتم بالشكل بقدر اهتمامها بالطعم، لأنه يُعرف بالاتزان لذلك يميل إليه في كل شيء حتى الأطعمة، وإذا كان يفضل نوعا من الأطعمة فيكون لحوم الماعز فقط.

- القوس

من الأبراج التي تهوى الصيد لذلك يُفضل تناول الطيور واللحوم بصورة أساسية ضمن الوجبات اليومية، كما يفضل تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة.

- الحمل

برج ناري لا يفضل الأجواء التقليدية بل يميل إلى الانطلاق، لذلك يحب كثيرا تناول الوجبات السريعة مثل البيتزا والشاورما، كما يفضل التنزه مع الأصدقاء كثيرا، ولا مانع أثناء ذلك من تناول وجباته الأساسية في بعض الأماكن، ويحب أن تتضمن على لحوم.