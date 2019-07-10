سفيرة الحب للمصريين في الإمارات: "بقينا رافعين راسنا بعد 30 يونيو"

بدأت رحلتها مع السفر، عندما أصبح والدها سفيرًا، بعدما كان ضابطًا في الجيش المصري برتبة لواء أركان حرب، حيث ربى الأب أبناءه على حب مصر، وقد وضع علما كبيرا لمصر في المنزل.

وقالت نادية فريد سفيرة الحب للمصريين في الإمارات، عن رحلتها مع السفر: "كان فاتح بيتنا للعرب، وحبه لمصر أثر فينا، وبعدها سافرت إسبانيا لما اتجوزت، ورفضت أخد الباسبور الإسباني زي باقي أصحابي، وسافرت بروكسيل ورفضت برضه أخد الباسبور، ورفضت أخد الجرين كارد بعد كده".

وأضافت فريد، خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه، والإعلامية رضوى حسن، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، أن الغربة تشعر الفرد بقيمة الوطن، واستحضرت ذكريات حرب أكتوبر 1973، عندما انتصرت القوات المسلحة في معركة العبور، حيث اتجهت مع زوجها إلى مقر السفارة لكي يتبرعا بالدم.

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وعن ثورة 30 يونيو، قالت "نادية"، إنها كانت مقيمة في مصر، حيث شاركت في كل الفعاليات الثورية التي أقيمت قبل انطلاقها: "كانت حلم بالنسبة لي، وكنت واثقة إن عندنا رجالة في القوات المسلحة، ولما بدأت الأحداث في مصر كنت بتابع على طول، وبعدها بقينا ماشيين رافعين راسنا على طول".

كما تطرقت إلى دور المرأة في المجتمع، حيث إنها يجب أن تمنح الشعور الإيجابي لكل المحيطين بها، وأن تفهِّم أبناءها وأصدقاءها وذويها، أن مصر تمر بمرحلة صعبة ويجب أن نتحمل من أجلها.

وواصلت: "كما يجب أن تزرع في أبنائها الانتماء وحب الوطن، أنا مثلًا لم أكن أتحدث إلى أبنائي باللغة الإنجليزية، حتى لو كنت حريصة على أن يتعلموها، وأتمنى أن يكون للجميع أمل في تقدم مصر، والمصري مهما سافر بعيدًا عن وطنه، فسوف يعود إليه يومًا ما".

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