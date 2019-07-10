سنان كمال يكشف جهوده للنهوض بالأزياء العراقية

سنان كمال، مصمم أزياء عراقي وضع قدمه على العالمية، له عروض أزياء خارج العراق ونجح في نقل فكرة صحيحة عن عالم الازياء العراقي للبلدان الأخرى وله مشروع اسمه بغداد "فاشن ويك" والذي جعل من بغداد أول عاصمة عربية تطلق نسختين للازياء كل عام مثل عواصم الموضة العالمية.

بدأ سنان كمال مشواره عام 1998 في معهد الفنون الجميلة وعمل على تثقيف نفسه من خلال ما يتوفر من مجالات ومواد يحصل عليها بصعوبة ليتعرف على اخر خطوط الموضة وهي البداية في فترة لم يكن هناك مصمم ازياء حقيقي

يقول سنان عن أول تصميم له "أول تصميم كان رجالي نفذ بأول نظام الكتروني قد دخل العراق ونجحت فيه هذا النظام ادخل لدار الازياء العراقية وتلقينا دورة عليه من شركة عالمية .. واستطعت ان أحقق فيها اول إنتاج 2002 وكانت اول قطعة أشاهدها رغم صعوبة العمل عليه".

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واستكمل: "مصمم الازياء هو عبارة عن ذاكرة صورية مخزونة من خلال مشاهداته اليومية مع الاطلاع الدائم على اخر صيحات الموضة العالمية وتنتج فكرة تصميم من خلال البحث عن الجديد .. هكذا التصميم يولد من عقل المصمم".

وأوضح أنه "عندما استحضر فكرة أحولها الى مجموعة لا تقل عن 8 تصاميم وهنا أربط جميع التصاميم بقصة فكرة واحدة لتكون حكاية ترويها القماش والقصَّات .. هذه النقطة هي من تبرز فكرة المصمم ودوره . وبعدها تبدأ الخامات والاكسسورات وغيرها من المكملات لإنتاج الفكرة كقطعة ملموسة، هنا يجب ان يتحلى المصمم بدور عقل تنفيذي ويجد كل الحلول والسبل في تذليل اي معوقات تواجه في إكمال التصميم".

وبشأن معوقات المهنة كشف بقوله "اكيد الصعوبات كثيرة واهم شيء هو ثقافة الازياء؛ حاولت على مدار 5 سنوات وبعمل منفرد على مستوى العراق ان اثقف.

دور الازياء بدءً مع اول عرض اقمته في بغداد 2012 بعد انقطاع لمدة 30 سنة. تثقيف المجتمع يحتاج آلية عمل كبيرة وليس جهد شخص أعاده لبغداد والعراق فكرة عروض الازياء".

عن أبرز وأهم عروض الأزياء التي شاركت فيها أوضح المصمم العراقي "انطلاقتي كانت من ابوظبي مع اول مجموعة عام 2012 في عرض قدمت فيه فكرة العباءة بخطوط جريئة جدا وبعدها مجموعة المغرب 2013 كانت فرصة نقل مورث فكري وتاريخي للعباءة العراقية الى بلاد القفطان وبحضور عالمي من 18 دولة من فرنسا بلجيكا ألمانيا ايطاليا هولندا بريطانيا وغيرها وكنت امثل الشرق الأوسط وبعدها مجموعة دبي 2014 الذي أقيم الحدث على شرفي بمشاركة من مصممين بارزين من الامارات والمغرب وإيطاليا وأقمت عدد من عروض في بغداد لإطلاق مجموعة وكان اول عرض ازياء لمصمم عراقي كتب عنه في الصحافة منذ 1988".

وتابع: "هنا كان للأفكار دور مهم وخاصة انت تخاطب عقول منفتحه وتملك ثقافة الموضة عندما أظهرت أفكار جريئة في عالم العباية وفِي فكرة الفستان اول مصمم يدمج الفلكلور العراقي مع الخطوط العالمية ظهوري على قناة الازياء العالمية fashion one هي خطوة وتجربة مهمة على صعيد اول مصمم من الشرق الأوسط يظهر على شاشتها".

وأضاف أن "13-3-2015 نقطة تحول لحدث اثار العالم في ظل كانت بغداد والعراق شبه متوقف الحياة بسبب الاٍرهاب وداعش على بعد من بغداد واطلاقة Baghdad fashion show الذي أعاده الحياة في العراق وأظهر مصممين وقدم بطريقة جعلت العالم يكتب عنه بقوة لانه تحدي كبير ومهم وجعلت العراق من ظهور في الحدث.. كان Baghdad fashion هو من أعاده الحياة لبغداد والعراق وانا يعيد بما تقدمه المحافظات من نشاطات كانت في جنوب العراق او غيرها لاننكر ان تقدمه بشكل خجول ينقصه الاحترافية".

وأعرب سنان كمال عن فخره بقوله: "اليوم انأ فخور وأنا أتكلم عن حدث ثابت ينطلق بمواسم وبتوقيتات مدروسة وسنويا هذا الحدث يخرج من غير المصممين الذي يكتسبون خبرة وعارضات اصبحو اليوم محترفات هناك كوادر في تدريب والتقنيات والديكور تعلمو من حدث Baghdad fashion كيف تنجح عروض الازياء .. اطمح ان اضخ للشارع العراقي خبرات لصناعة عالم ازياء متكامل".

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واستطرد "فكرة جاءت من خلال مشاركتي الخارجية واكتسابي لهذه الخبرات هي ماجعلت اليوم العراق فيه عالم ازياء قابل لتطوير من خلال بدزة زرعتها منذ خمس سنوات واطلاقة خلال مواسم عروض الازياء اكثر من 20 مصمم ودعمي للآخرين هذا مايجعل العراق له مستقبل بسبب حدث Baghdad fashion".

وردًا على سؤال حول تلقيه دعمًا من جهة معينة أجاب سنان كمال "صعوبة فهم الجهات للثقافة الازياء هي من تجعل الداعمين لايفهمون في عالمنا.. ونحن نحاول على مدى سنوات عملنا نشر هذه الثقافة واليوم نحن لدينا شركاء دائمين وحقيقين وادعمين لنا معنويا وماديا ومستمرين معنا في كل خطوة".

واستكمل "يوجد اليوم الكثير من مصممي ومصممات الازياء المبتدأين في عالم التصميم ماذا تنصحهم لكي ينجحو في عملهم. لم ابخل بمعلومة واحدة او دعم لكل من تواصل معي سنان يحب ان يكون في العراق عالم مصممين وعارضين وكوادر ومنها فقرتي التلفزيونية (فاشن شو مع سنان) والتي ادعم كل المواهب المبتدىء والمصممين الهواة لجعلهم حقيقة .. نصيحتي لكل مصمم قدم خطوة في حياتك لينظر لك العالم ويتقدم نحوك".

ولمّح المصمم العراقي إلى أن تصميماته تتميز بمواصفات محددة "خطوط البساطة والهدوء وهي مكتسبه من شخصيتي واعمل على الهوية وكانت فكرة مشروع هوية الازياء هو اول من بشر بان العراق يملك هوية ولا تمثل بعض الازياء الذي يروج لها كالهاشمي والزبون لانه تمثل ثقافة الجزيرة والخليج العربي وهنا عملت علئ إطلاق فكرة عباءة الرأس العراقية والتي تمثل هوية وتاريخ بلد".

وتابع "اعمل اليوم على ان آكون مؤسسة حقيقة تدعم وترعى فكرة عالم الازياء وهو ما يخرج من هذا العالم في كل تفاصيله .. ان على صعيد سنان كمصمم ازياء اتمنئ أحقق شي جديد واقدم خطوة كاول مصمم عراقي مثل ما عملت في ابوظبي او المغرب كنت العراقي الاول الذي يقيم حدث ابحث عن الجديد والمميز والاهم هو فكرة ان العراق بلد حضارة وفكر".

وقال إن "فاشن شو مع سنان فقرة فتحت باب لعشرات المواهب المدفونه للظهور على شاشة وهي فرصة متاحه لجميع أخب ان اقدم شياء بهدف وهذا ما وجدته في فقرتي وحب الكاميرا اصبح شي جميل جدا … والكثير من المواهب تنتظر الظهور علئ شاشة فقرة فاشن شو مع سنان".

واختتم المصمم العراقي سنان كمال بقوله "حلمي شقين الاول وضعت اساس صناعة عالم الازياء والشق الثاني للعالم اطمح ان آكون احد المؤثرين بصناعة الازياء في العالم هذه حلمي الكبير".

حلم Baghdad fashion مستمر وهو اليوم اقطف ثمار نجاحه .. وهو يستمر بظهور مصممين شباب اتمنئ الموفقية في كل خطوة لهم . ادعو من الله ان يحفظ العراق والعراقيين واشكر وكالة وصحيفة الجورنال على هذا الحوار الممتع .

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