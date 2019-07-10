"الليزر" العلاج الأمثل لعيوب البشرة والهالات السوداء

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الليزر له دور كبير في مجال تجميل الجلد ومعالجة عيوبه، مشيرا إلى أن هناك نوعان من الليزر تستخدم في مجال التجميل بداية من ليزر التقشير والذي يزيل طبقات دقيقة من الجلد وليزر دون تقشير، وهو الذي يعتمد على إثارة نمو الكولاجين الذي يعمل على نضارة البشرة.

وأضاف الدكتور محمد عماد الدين، أن لليزر استخدامات عدة في مجال تجميل البشرة مثل: التخلص من البقع الداكنة والندب والجروح وعلامات حب الشباب، وعلاج البشرة المتضررة من أشعة الشمس، وشد الجلد، والتخلص من التجاعيد.

وأوضح عماد الدين، أن هناك بعض الاحتياطات اللازمة قبل العلاج بالليزر، حيث يجب تغطية العيون أثناء العلاج بليزر التقشير، ووضع مخدر موضعي، لأن الإجراء التالي يقوم الطبيب بتسليط شعاع الليزر على البشرة، لتقشير الطبقة الخارجية للجلد، وتسخين الطبقة الداخلية للجلد ما يعمل على انكماش الكولاجين وتكون كولاجين جديد ويستغرق الأمر من ساعة إلى ساعتين، طبقا لمساحة الجلد المراد علاجها.

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وأضاف الدكتور محمد عماد الدين، أن عملية الليزر دون تقشير يكون أيضا بعد تغطية العيون، ووضع مخدر موضعي، ووضع بخاخ أو جل على البشرة قبل تسليط شعاع الليزر ، فيعمل الليزر على تدمير الكولاجين وتحفيز تكوين كولاجين جديد ويستغرق الوقت من نصف ساعة إلى ساعتين.

وأشار الدكتور محمد عماد الدين، أن مبدأ إزالة الهالات السوداء بالليزر يعتمد على أن البشرة تتجدد كل ثلاثة أسابيع، وإزالة الطبقة الميتة والتي تحتوي على لون داكن بأشعة الليزر يضمن ظهور خلايا بشرة جديدة ونضرة ومتألقة وخالية من اللون الداكن، وتكون فاتحة اللون.

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