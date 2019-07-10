لوزن مثالي خلال الصيف.. تناول هذه الأنواع من الشوربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

تسبب السمنة إزعاج الكثيرين، ما يدفعهم إلى استخدام أنواع عديدة من الخلطات والأدوية، ولكن مع هذه الأطعمة يمكن الحصول على جسم رشيق هذا الفصل الصيفي.

يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية أبرز أنواع "الشوربة" التي تساعد في الحصول على جسم رشيق، خلال هذا الصيف، وفقا لتصريحات الدكتور إسحق مراد، أخصائي التغذية، وذلك في النقاط التالية.

1- الكرنب

يفيد ورق الكرنب في فقدان الوزن ولكن بصورة تدريجية، فالأمر يتطلب الاستمرار في تناوله لفترة طويلة، حيث يحتوي على عناصر الألياف التي تُشعر بالشبع، والماء الذي يملأ المعدة لوقت طويل، لذلك يمكن تناوله في صورة شربة.

ويفضل تناول "الشوربة" ساخنة جدا لتعزيز قدرتها على حرق الدهون، ومنح الشعور بالشبع لساعات طويلة.

وتكون بإضافة ماء مغلي إلى بعض أوراق الكرنب ومكعبات الطماطم والجزر، لمدة كافية لذوبان الأوراق في الماء، على أن يضاف إليهم التوابل المفضلة، وبهذه الطريقة يمكن تناولها قبل الوجبات الأساسية.

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2-الكرفس

يُعرف الكرفس باحتوائه على عدة عناصر مفيدة مثل الحديد والماغنسيوم، اللذان يعوضان الجسم عما يفقده من عناصر خلال اتباع حميات غذائية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء التي تمنح شعورا بالشبع على مدار ساعات طويلة، لذلك يمكن الاعتماد عليها هذا الصيف للحصول على جسم رشيق، بخلاف أن عدم احتوائها على دهون يجعلها من أفضل الأطعمة التي لا تزيد من تمركز الدهون في الجسم، كما أنها أيضا تسهم في عملية الحرق، لكونها تزيد من درجة حرارة الجسم، التي تذيب الدهون سريعا.

وتتكون هذه الشربة من بعض حبات الكرفس، والجزر، مع فص من الثوم، وقطعة صغيرة من مرقة الدجاج ويمكن استبدالها بشوربة اللحمة أو الفراخ، تضاف المكونات في إناء يحتوي على الشوربة أو المرقة مع الماء، ثم التوابل والملح، وبعد مرور دقائق قليلة للمكونات على النيران، يضاف إليها ملعقتين من الصلصة، وتترك حتى 20 دقيقة، ويمكن تناولها بقطع الكرفس والجزر، أو يتم وضعها بالمضرب الكهربائي ثم تناولها كمشروب سهل.

3- شربة الشمندر

يُشعر الشمندر بالشبع، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ومن ثم تناوله بكثرة قادر على الحفاظ بالشعور بالشبع، كما أنه لا يحتوي على دهون يمكن أن تزيد من الوزن.

وتتكون شوربة الشمندر من حبة صغيرة أو متوسطة منه، فضلا عن كوب من الكريمة مع فص ثوم مفروم وشرائح من البصل، وبعض أوراق البقدونس وملعقة من عصير الليمون، بالإضافة إلى التوابل والملح وعصير الطماطم.

تبدأ بـ"سلق" الشمندر بعد غسله، وفي الوقت نفسه نضع الطماطم مع الثوم على النيران للغليان، وفي إناء آخر يتم تحمير شرائح من البصل في الزيت، ويمكن الاستغناء عن هذه الخطوة ويتم تقطيع البصل فقط دون التحمير للبعد عن الدهون، ثم يضاف الشمندر إلى الطماطم مع كوب الكريمة، وتركها قليلا على النيران، ثم إضافة الليمون وأوراق البقدونس، مع بقية المكونات، ويمكن تركها إلى أن تذوب المكونات على النيران، أو وضعها بالمضرب الكهربائي، وبهذه الطريقة يمكن تناولها، يعمل هذا الحساء على نقصان الوزن لذلك يفضل الاعتماد عليه هذا الصيف للتقليل من الوزن والحصول على جسم رشيق.