لحماية بشرتك من أشعة الشمس.. استخدمي هذه الزيوت النباتية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تتمتع بعض الزيوت النباتية بفوائد حامية من الأشعة الذهبيّة إذا تمّ تطبيقها يوميا على البشرة حوالي 30 دقيقة قبل التعرّض المباشر للشمس، وهي كالتالي بحسب موقع "العربية".

1- زيت الجزر:

يُشكّل هذا الزيت خياراً مثالياً للحماية من الشمس بشكل طبيعي، إذ تبلغ نسبة الحماية فيه ما يوازي 40SPF. وهي النسبة الأعلى بين الزيوت الطبيعيّة. يحتوي زيت الجزر على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة ويحدّ من التهابات البشرة، كما يحارب آثار الشيخوخة المبكرة. وهو يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا مما يجعله خياراً مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حبّ الشباب.

2- زيت التوت:

يمنح زيت التوت البشرة مظهراً صحيّاً مشرقاً نظراً لغناه بالفيتامينات. وهو يمدّها بالرطوبة والليونة مما يحميها من الجفاف والتشقق. يتميّز هذا الزيت بغناه بالأوميغا 3 و6 مما يساعد على تغذية البشرة بالعمق. وهو يحتوي على عامل حماية مرتفع من الشمس يوازي 30SPF، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة مما يُكسبه أيضاً مفعولاً محارباً للتجاعيد.

3- زيت جنين القمح:

نسبة الحماية فيه توازي 20SPF. وهو أحد أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها كواقٍ طبيعي من الشمس. يتميّز هذا الزيت بغناه بالفيتامينE مما يجعل منه مضاداً طبيعياً للأكسدة ومحارباً فعّالاً لشيخوخة البشرة. وهو يعمل على تجديد الخلايا وإصلاحها كما أنه سهل الامتصاص من قبل البشرة.

4- زيت الأفوكادو:

يتميّز بغناه بالأحماض الدهنيّة المشبعة وتبلغ نسبة الحماية فيه ما يوازي 15SPF. يساهم زيت الأفوكادو في ترطيب البشرة بالعمق ويمنع إصابتها بالالتهابات، كما يغلّفها بطبقة دهنيّة حامية من الاسمرار ويعالج ضربات الشمس نتيجة احتوائه على البروتينات والفيتامينات من فئتيّ DوE.

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5- زيت جوز الهند:

خصائصه المضادة للأكسدة تؤمّن حماية البشرة من الأشعة الذهبيّة، كما يتمتع بفعالية في مجال معالجة ضربات الشمس. يُستخدم زيت جوز الهند على البشرة ليُشكّل طبقة حامية توازي نسبة الحماية فيها 8SPF، كما يمكن استخدامه على الشعر لحمايته من الجفاف وتقصّف الأطراف.

6- زيت البندق:

يحتوي على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنيّة ومضادات الأكسدة، كما توازي نسبة الحماية المتوفرة فيه 6SPF. يتميّز بغناه بالفيتامينE، والبوتاسيوم، والفوسفور...وهي عناصر ترطّب البشرة، تغذّيها، وتؤمّن لها الحماية التي تحتاجها.

يُعتبر زيت البندق من أفضل الزيوت التي تساعد على علاج وتهدئة حروق الشمس، كما يمكن أن يحلّ مكان كريم الليل في مجال تغذية البشرة في حال استعماله بشكل يومي.

7- زيت اللوز:

يحمي هذا الزيت من تكوّن البقع الداكنة وتوازي نسبة الحماية فيه 5SPF. غناه بالفيتامينات والمعادن يمدّ البشرة بالتغذية ويساعد على حمايتها من الجفاف والتجاعيد المبكرة، كما يعمل على ترطيبها بالعمق ويمنع ظهور التصبّغات والتشققات الناتجة عن زيادة الوزن ونقصانه بسرعة.

8- زيت الجوجوبا:

تبلغ نسبة الحماية فيه ما يوازي 4SPF، وهو يتميّز بسهولة وسرعة امتصاصه من قبل البشرة دون أن يترك عليها أي بقايا دهنيّة. يتميّز زيت الجوجوبا بغناه بحمض الميريستيك الذي يرطّب البشرة ويحميها من أضرار الأشعة الذهبيّة. كما أنه غنيّ بالسيراميدات ويتمتع بخصائص مضادة للالتهاب تخفّف من احمرار الجلد وجفافه.