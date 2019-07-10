بيونسيه وابنتها تخطفان الأنظار في افتتاح فيلم The Lion King

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 07:35 مساءً - أقيم مساء أمس في لوس أنجلوس، حفل افتتاح فيلم “ذا ليون كينغ” The Lion King بنسخته الجديدة لعام 2019 وقد حضر الحفل أبطال العمل بمن فيهم بيونسيه Beyonce وابنتها بلو إيفي Blue Ivy اللتان خطفتا الأنظار في اطلالتين متشابهتين من دار “ألكسندر مكوين” Alexnader McQueen وأصبحتا حديث العالم ووسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى عدد كبير من النجوم والنجمات الذين تألقوا باطلالات لافتة تتناسب وأجواء فكرة الفيلم، الذي تدور أحداثه في الغابة، وإليكِ التفاصيل.



بيونسيه وابنتها تخطفان الأنظار في اطلالتين من ألكسندر مكوين

بيونسيه وابنتها



شاهدنا بيونسيه Beyonce وابنتها “بلو إيفي” Blue Ivy وقد تألقتا مساء أمس في حفل الافتتاح، فاختارت بيونسيه Beyonce فستان بليزر مطرزًا بالترتر البراق باللون الفضي من الأعلى، مع تنورة ماكسي من التول الأسود، وزينت اللوك بالكثير من الاكسسوارات الفضية البارزة، أما بلو إيفي Blue Ivy فقد اختارت لوك مشابهًا، لكنّ البليزر كان باللون الأسود ونسقت من تحته قميصًا باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر مرحة.





النجمات يتألقن في اطلالة لافتة في حفل افتتاح فيلم The Lion King

النجمات في حفل افتتاح فيلم The Lion King





تألقت النجمات في اطلالات لافتة في حفل افتتاح الفيلم، مثل كيلي رولاند Kelly Rowland التي اختارت فستانًا قصيرًا بنقشة الزيبرا، والممثلة الشابة هالي بيلي Halle Bailey التي اختارت فستانًا أسود قصيرًا، والنجمة ميشال ويليامز Michelle Williams التي تألقت في فستان براق من الترتر الفضي، وغيرها من الاطلالات المميزة التي رصدناها أمس.



شاهدي أبرز اطلالات النجمات في حفل افتتاح فيلم The Lion King وكيف خطفت بيونسيه Beyonce وابنتها بلو إيفي Blue Ivy الأنظار، باطلالاتهما المتماثلتين.