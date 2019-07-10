أبرز اتجاهات موضة ريزورت 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 07:35 مساءً - أجمل صيحات من مجموعات 2020 ريزورت برزت على منصات العرض خلال أسابيع الموضة حول العالم.



فالدور العالمية تخصص لها حيّزًا كبيرًا ومهمًّا، وتختار لها طابعًا خاصًّا ومنطقة عرض مميزة، فديور عرضت مجموعتها في مراكش هذا العام، أما برادا ولويس فويتون فعرضتا في نيويورك، في حين اختار أليساندرو ميشال عرض مجموعة غوتشي كروز في روما، أما العرض الأول لـ مجموعة كروز شانيل بعد وفاة كارل لاغرفيلد، فاختارته فيرجيني فيارد في باريس.



أبرز 8 صيحات موضة من عروض ريزورت 2020

البدلة الذكورية



تم التركيز في مجموعات ريزورت 2020 على البدلة بشكل كبير، وقد برزت بتصميمات متنوعة، فمنها بقصة الأرجل الواسعة كما لدى شانيل، أو المنقطة كما لدى كلوي، أو بلون الكاميل الكلاسيكي كما بربري وغيرها...

البدلة الذكورية



موضة اللون البرتقالي



فكري بطريقة برتقالية هذا الموسم، ولوّني خزانتكِ بتصميمات من هذا اللون الفرح. يمكنكِ أن ترتدي اطلالة كاملة، أو تنسقيه مع الدنيم أو مع بليزر كلاسيكية.

البرتقالي هو الأسود الجديد

موضة الأكتاف البارزة

طبعاً دار بالمان هي الرائدة في الأكتاف البارزة منذ زمن، الا أنه على ما يبدو هناك دور عديدة تبعتها واعتمدت هذا الأسلوب الجريء أمثال موسكينو ولويس فويتون وايزابيل ماران وغيرهم كثر... هذا الصيحة تمنح من ترتديها جرأةً وقوةً.

الاكتاف البارزة



موضة السبعينات

الأسلوب البوهيمي الذي ميز حقبة السبعينات عاد في مجموعات ريزورت 2020. وقد ركزت على هذه الصيحة دور عديدة أمثال كريستيان ديور وكوتش وميسوني وغوتشي وغيرهم كثر...

ايحاءات سبعينية

فساتين ميتاليك

لمسة من البريق اجتاحت مجموعات ريزورت 2020، لكنها زادت عن حدها أكثر من المواسم السابقة. لذا فكري هذا الموسم باطلالة معدنية، برونزية وذهبية لكي تلفتي الأنظار بشدة.

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المعادن الثقيلة

ازياء جلد

أضيفي الى طلتك لكسة من الجرأة من خلال التصاميم الجلدية المميزة، التي أتت بالأوان كلاسيكية وألوان حيوية ومشرقة.

اطلالات جلدية

فساتين رومانسية

حملت بعض التصاميم في مجموعات ريزورت 2020 طابعاً رومنسياً، فأتت القصات بأسلوب حالم وجميل وتم التركيز فيها على الألوان الباستيلية خصوصاً الزهري الهادئ الذي يعكس أنوثةً على كل من ترتديه.

أسلوب رومنسي



فساتين مشجرة

لا يمكن لأي مصمم في أي موسم أن يقاوم النقشة الوردية خصوصاً في مواسم الكروز. وفي مجموعات ريزورت 2020 تنوعت هذه النقشة بين الورود الكبيرة والصغيرة منها.

الورود الناعمة

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