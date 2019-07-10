طرق مختلفة لارتداء البنطلون البليسيه هذا الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 07:35 مساءً - البنطلون البليسيه هو من أجمل الصيحات التي تظهر بقوة في موسم الصيف الحالي، إذ أنه من القطع التي تتناسب مع مختلف الإطلالات، كما أنه مناسب للغاية في حر الصيف.
طرق ارتداء البنطلون البليسيه
يمكنك ارتداء البنطلون البليسيه مع تي شيرت قطن وتكتفي بحذاء رياضي أو بإمكانك التألق بالبنطلون البليسيه وتنسقيه مع بلوزة بكم طويل، أو بإمكانك تنسيقه مع توب قصير من الدانتيل على سبيل المثال وكارديغان طويل من الحرير.
البنطلون البليسيه
هل فكرت من قبل تنسيق البنطلون البليسيه مع جاكيت جينز؟ سيكون رائعاً للغاية بالنسبة لك، كل ما عليك فعله هو اختيار توب بلون مناسب للبنطلون للتألق بشكل فريد.
شاهدي الصور لتلهمك بأفكار مختلفة وغير تقليدية لتنسيق البنطلون البليسيه بأناقة في الصيف.
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