الفاشينيستا العربيات في ستريت ستايل في أسبوع الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 07:35 مساءً - شاهدنا الفاشينيستا العربيات في ستريت ستايل أسبوع الموضة في باريس للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020، في أجمل الاطلالات، وقد اخترن تصميمات أزياء مبتكرة ومميزة، جمعن بها الأسلوب الأنثوي مع الأسلوب العصري الشبابي، وقد حضرن في هذه الاطلالات أبرز عروض الدور العالمية وأهم الفعاليات التي جرت على هامش أسبوع الموضة، ومنهنّ تستطيعين أن تستوحي العديد من التنسيقات الصيفية المميزة، لا سيّما وأنهنّ اعتمدن أبرز صيحات الموضة وأكثرها رواجًا، ولهذا فقد جمعنا اليوم صور الفاشينيستا العربيات في ستريت ستايل أسبوع الموضة، لتستوحي بعض الأفكار المبتكرة بدورِك. وإليكِ بعض الأمثلة:



مرام زبيدة في تنسيق أنيق بدرجات الباستيل الهادئة

مرام زبيدة



شاهدنا الفاشينيستا مرام زبيدة في أسبوع الموضة للهوت كوتور، في عدد من اطلالات ستريت ستايل مميزة ولافتة، ومنها هذه الاطلالة التي اختارت فيها بنطلونًا بخصر عالٍ باللون الأبيض، نسقت معه توب مطرزة باللون الزهري من “جورج حبيقة” Georges Hobeika، وأكملت الاطلالة بشنطة يد باللون الأبيض من “شانيل” Chanel وصندل بكعب عالٍ، ونظارات شمسية من “ميو ميو” Miu Miu.





رانيا فواز في لوك عصري في أسبوع الموضة

رانيا فواز



الفاشينيستا رانيا فواز اعتمدت الأسلوب الشبابي العصري خلال أسبوع الموضة في باريس للهوت كوتور، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلون جينز مُطبّعًا، بقصة أرجل واسعة، ونسقت معه توب باللون الأبيض، وصندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، وشنطة يد مبتكرة على شكل كرة سوداء.





علا فرحات أنيقة في فستان بنقشة النمر

علا فرحات





أما علا فرحات فقد اعتمدت بشكل عام الأسلوب الأنثوي الذي تخللته لمسات من العصرية، واختارت عددًا من التنسيقات المميزة، منها هذه الاطلالة التي نسقت فيها فستان بليسيه معرقًا بنقشة النمر، مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، وشنطة يد من “شانيل” Chanel باللون البرتقالي.





اطلالة باللون الأحمر تألقت بها لانا الساحلي

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لانا الساحلي



لانا الساحلي نسقت عددًا من الاطلالات المميزة خلال أسبوع الموضة، وقد لفتتنا هذه الاطلالة الكاملة باللون الأحمر، والتي اختارتها بكاملها من “فالنتينو” Valentino ونسقت فيها فستان ميدي معرقًا، مع شنطة يد كبيرة من الجلد، وحذاء أنيق بكعب متوسط.



الفاشينيستا العربيات في ستريت ستايل في أسبوع الموضة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ بعد أن تختاري الأكثر أناقةً برأيِك.

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