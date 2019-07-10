أجمل موديلات عبايات من أسبوع الهوت كوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 07:35 مساءً - مازال هناك الكثير من التصاميم المحتشمة والأنيقة مسيطرة بعالم الموضة. وعروض، كأسبوع الموضة بباريس لمجموعة هوت كوتور 2019، تؤكد هذه الفكرة بشكل كبير.

وليسن وحدها الفساتين الناعمة مع الأكمام الطويلة المحتشمة هي التي لاحظناها بشكل واضح خلال عروض الأزياء، بل كان لموديلات العبايات حظ ونصيب كبير من منصات العرض أيضا.

واستطاع الكثير من بيوت الأزياء العالمية، خلال المشاركة بهذا الأسبوع المميز بعالم الموضة، أن يعتمد على قصات أقرب إلى موديلات العبايات، وتنسيقها ببساطة مع الفساتين السواريه، أو أن تكون قطعة كلاسيكية منفردة بذاتها.

العبايه المفتوحة مع الفساتين السواريه من Yolancris يولانكرس كوتور

العبايه المفتوحة مع الفساتين السواريه من Yolancris يولانكرس كوتور



اعتمدت دار أزياء يولانكرس كوتور على تصاميم العبايات المفتوحة، المطرزة واللامعة، ونسقتها بشكل مذهل مع الفساتين السواريه الطويلة، لإطلالة غاية في الأناقة والترف، واختارت خامة العبايات حادة وصريحة، كالعبايات الجاكار مع الأكمام الواسعة، وكأنها تضفي لمسة من القوة على الفساتين الرقيقة الموجودة بالمجموعة، المطرزة بالورود وخامة الدانتيل الناعمة.



عبايات سوداء من مجموعة RR331

العبايات السوداء من مجموعة RR331





لاحظنا مدى سيطرة تصاميم العبايات على مجموعة RR331 للأزياء الراقية، أغلبها جاء بسيطا باللون الأسود الداكن، كالعبايه مع الأزرار الأمامية، فقط برسومات محايدة باهتة بدرجات متفاوتة من الأسود.

وبتصاميم أخرى اعتمد على نفس فكرة موديل العباية، ولكن بألوان مخملية، كالأرجواني من خامة الستان الناعمة مع حزام الخصر، بتصميم يلائم بشكل كلي الصبايا في العالم العربي.

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عبايات مطرزة بالورود والدانتيل Aganovich

العبايات المطرزة بالورود والدانتيل Aganovich





هذا اللوك الأنيق الكلاسيكي من Aganovich ننصحك بأن يكون بخزانتك، فهذه القطعة المهمة، محتشمة وعصرية، ونتوقع أن تدوم موضتها لوقت طويل. ومع الأسود والدانتيل المطرز بالورود، سوف يمكنك تنسيقها كل مرة بطريقة مختلفة مع الشوز والشنطة، أي ستبدين في كل مرة تخرجين بها بإطلالة مغايرة.

عبايه منسدلة بشكل طبقي من Georges Chakra جورج شقرا

العبايه المنسدلة بشكل طبقي من Georges Chakra جورج شقرا





اعتمدت مجموعة Georges Chakra جورج شقرا هذا الموسم بـ أسبوع الموضة بباريس على الدرجات المحايدة، مع التصميم الكلاسيكي الفخم، الذي تبدو معه الصبية بكامل أناقتها، لكنها تتمتع بلمسة من الجدية وقوة الشخصية أيضا. كهذا الموديل بتصميم العباية بلوني الأبيض والأسود، مع الشكل الطبقي لتصميم الكاب المتدرج في الألوان، مع تنسيق بسيط بلفة حجاب بأحد الالوان المحايدة. سوف تبدين بكامل أناقتك.