لفات سكارف على طريقة خبيرة المكياج يارا النملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 07:35 مساءً - اطلالة المرأة الأساسية من دون أدنى شك، تكمن في اختيارها للملابس التي تتناسب مع قوامها، لكن بالنسبة للمرأة المجبة فتكون لفة السكارف المناسبة هي الأساس في نجاح الاطلالة أو فشلها.

لإذ إنّ بعض النساء المحجبات تعانين مشكلة عدم اختيار لفات سكارف التي تتناسب مع شكل وجوههنّ، والملابس التي يرتدينها وحتى المناسبة التي يتوجهنَ إليها، إن كانت مناسبة اجتماعية أو حتى ذهابهنّ إلى العمل كل يوم.

للمرأة المحجبة.. اختاري التوربان لإطلالة عصرية



وفي هذا السياق جمعنا لكِ صورًا من انستقرام خبيرة التجميل السعودية يارا النملة، تُظهر الطرق العديدة التي تعتمدها في لفات السكارف.

وعلى الرغم من أنّ يارا دائمًا ما تختار الألوان الهادئة واللافتة البسيطة، ربما لإبراز إبداعها في المكياج، إلا أنّ اطلالاتها في السكارف، دائمًا ما تكون أنيقة وعصرية في آن، ويمكن أن تستوحي المرأة المحجبة منها بعض لفات السكارف.



الأسود والأبيض في لفات سكارف يارا النملة

الأسود يتناسب مع أغلب الألوان



لمحة سريعة على صفحة يارا النملة في انستقرام، تُظهر لنا أنها دائمًا ما تختار اللونين الأسود والأبيض عندما يتعلق الأمر في لون السكارف.

ويتناسب السكارف باللون الأبيض والأسود، مع معظم الألوان سواء أكانت ترابية، باستيل أم زاهية.



التوربان

إطلالة يارا النملة العصرية بالتوربان



تعتمد يارا النملة في بعض الأحيان على حجاب التوربان العصري، وترتدي معه أقراط الأذن الدائرية أو الناعمة، لكي تلائم شكل وجهها.

كما أنها تختار التوربان في اطلالاتها العصرية العملية، وبألوان هادئة تتنوع بين الأسود والباستيل.

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ألوان الباستيل

ألوان الباستيل في لفات سكارف يارا النملة



اعتمدت يارا النملة في بعض الأحيان ألوان الباستيل الهادئة الرائجة كثيرًا، والتي أظهرت أناقتها بشكل لافت، إذ إنها نوّعت في ارتداء السكارف ما بين الكاجوال والرسمية وحتى الناعمة الأنثوية.



وإليكِ بعض النصائح لاختيار لفات السكارف المناسبة لوجهِك:



للوجه الطويل :

ارتدي البطانة القطنية تحت المنديل، واعتمدي الحجاب المودرن الذي يتزيّن ببعض الاكسسوارات على الحاجبين، ولا تقومي برفع شعركِ تحت السكارف إلى الأعلى كثيرًا.

للوجه المستدير:

يجب أن يبدأ حجابكِ عند خط الشعر، وأن تختاري الألوان الداكنة حول الوجه التي تُظهر وجهكِ بيضويّ الشكل.

لفات سكارف بسيطة وناعمة

للوجه المربّع:

لفّي المنديل حول الذقن، لتخفّفي عرض الوجه، وغطّي الفكّ قليلًا، واكتفي بلفّ الحجاب بطريقة ناعمة حول الوجه، مع تغطية جوانب الفكّ.

للوجه البيضوي:

وجه مثالي لمختلف لفات الـ سكارف، لكن تجنّبي اللفة الإسبانية التي تُبرز عيوب وجهِك.

طرق تنسيق السكارف على طريقة النجمات العربيات