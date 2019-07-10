أزياء ريزورت 2020 تتضمن باقة من فساتين السهرة تتميز بفخامة الخامات

تضمنت المجموعات الجديدة لأزياء ريزورت 2020 باقة متنوعة من فساتين السهرة التي تميزت بفخامة الخامات والقصات التي تساهم في إظهار من ترتديها بجسم خالي من العيوب.

فساتين سهرة مطرزة تخفي البطن البارز

لا تستغني هذا الموسم عن صيحة فساتين السهرة المؤلفة من طبقات أو الـ Peplum dresses لأنها ستضمن لكِ في المقام الأول إطلالة على الموضة، وثانيًا ستخفي ترهلات منطقة الخصر، وتجدينها لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera، ماركيزا Marchesa، تاداشي شوجي Tadashi Shoji وزهير مراد Zuhair Murad.

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أدرجت دور أزياء شهيرة مثل ألكسيس مابي Alexis Mabille وجيني بيكهام Jenny Packham فساتين سهرة بقصة مطوية أشبه بالروب Wrap dresses، إعتمديها لإطلالة أنثوية تخفي مظهر البطن البارز.

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نجحت صيحة فساتين السهرة المزينة بثنيات حول الخصر في شق طريقها إلى مجموعات تاداشي شوجي Tadashi Shoji، جيني بيكهام Jenny Packham و Preen by Thornton Bregazz، وهي وسيلة مجربة ومضمونة لإطلالة تخفي بروز البطن.

تساهم موضة فساتين السهرة عالية الخصر بشكل كبير في إخفاء البطن البارز لا سيما اذا كانت مميزة بالتنورة الواسعة أو المنفوشة كما في مجموعات دار ديور Dior، كريستيان سيريانو Christian Siriano وألكسيس مابي Alexis Mabille.

بشكل عام اعتمدي فساتين السهرة الواسعة المستوحاة من ستايل القفطان أو الجلباب كما في تصميم كيت سبيد Kate Spade لتشتتي النظر عن كافة عيوب جسمك.

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