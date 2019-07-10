عرض أزياء بعنوان "المستحيل" لذوي الاحتياجات الخاصة في العراق

أطلق مصممون عراقيون في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، عرض أزياء خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حمل عنوان "المستحيل"، والذي يعد الأول من نوعه في العراق، وذلك بهدف دعم هذه الشريحة من المجتمع ليكون لها أزيائها الخاصة المواكبة للموضة الحديثة، وبقياسات تناسب الأعمار، والأحجام، والحالات الجسدية. قد يهمك ايضاً: فيرساتشي غيَّر المعنى الحقيقي للموضة بابتكارات خارج المنافسة مصممون عالميون يستقطبون النساء المسلمات من خلال أزياء محتشمة

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