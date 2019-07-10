بالصور.. القصة الكاملة لإلغاء حفل نيكي ميناج في السعودية

مفأجاة كبرى، صحبتها ردود أفعال واسعة، بسبب إلغاء حفل مطربة البوب الأمريكية نيكي ميناج، والتي كان من المقرر عقدها خلال الشهر الجاري، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، على أن يشاركها بها عدد من المغنيين والمغنيات.

‏‎حيث ذكر صحيفة "سبق" السعودية، أنه صدر قرارا صباح اليوم الثلاثاء، بإلغاء حفل مطربة البوب، لأنها "مخالفة" لطبيعة الحفلات الغنائية، التي تعقد في المملكة السعودية.

وفي سياق متصل، لم تصدر "موسم جدة" المسؤولة عن تنظيم الحفلات الغنائية، بيانا رسميا، يوضح موقفهم من الحفل حتى الأن.

بالفيديو بعد مشاجرة بينهما.. نيكي ميناج توجه رسالة حادة لـ"كاردي بي"

وقالت "ميناج" في بيان لها بحسب "سي إن إن عربية"، إنها ألغت الحفل لدعمها "مجتمع الميم" (مجتمع المثليين ومتحولي الجنس).

رد المطربة الأمريكية

وطالبت "نيكي"، من جمهورها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تدوين رأيهم حول إلغاء حفلتها، قائلة: "المملكة السعودية.. أنا قرأت تعليقات، وأود أن أرد مباشرة على جمهوري.. أريد كتابة تعليقاتكم هنا"، متابعة: "التواصل مع الجمهور، يجعلني ملكة حقيقة".

إحدى متابعات نيكي: "كنت على استعداد لحضور الحفل مع بناتي بدون الرجال"

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ480 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "تعمل السعودية على تغيير القوانين الخاصة بالمرأة وجعل الأمور أفضل وأسهل بالنسبة لها.. وأصبح تدشين الحفلات الموسيقية أكبر من أي وقت مضى، وهذا أمر رائع"، و"أنا امرأة سعودية وأود أن أقول، أنه في السنوات الماضية، نحن نأخذ حقوقنا في هذا البلد، نحن نعيش مثل أي شخص آخر، في الواقع كنت على استعداد لحضور الحفل مع بناتي دون الرجال، الوضع في المملكة مختلف وأكثر انفتاحا عما يصدره الإعلام"، "ونحن نحبك كثيرًا وأردنا أن نكون معك في بلدنا السعودية" و"كنا في انتظارك يا نيكي".

من هى نيكي ميناج؟

نيكي ميناج هي مغنية أمريكية ولدت في إسبانيا، ومن الأمريكان الأفارقة، واشتهرت بموسيقى الراب، وتتميز بجرأتها سواء في أغانيها أو ملابسها المكشوفة، ما جعل السعوديون ينقسمون حول قدومها، وفيما يلي أبرز المعلومات عن نيكي ميناج:

- ولدت في 8 ديسمبر 1982، أي تبلغ من العمر 36 عاما.

- اسمها الحقيقي هو أونيكا تانيا ماراج.

- كانت تعيش مع جدتها حتى عمر 5 سنوات.

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- ولدت في إسبانيا وانتقلت للعيش في نيويورك بأمريكا مع والدتها في الخامسة من عمرها.

- كان والدها مدمن كحول وحاول قتل والدتها قبل ذلك.

- أمها هي كارول ماراج من أصول أفريقية، وهي أيضا مغنية.

- والدها هو روبرت ماراج رجل أعمال.

- عرفت منذ صغرها بين الأصدقاء والمعارف بنيكي ميناج.

- كان شغفها بالموسيقى منذ صغرها، وأيام المراهقة، ثم بدأت بتأليف الأغاني.

- أول ألبوم هو ما سطر نجاحها، والذي أصدر في العام 2010، وحمل اسم "pink Friday".

- عرفت بأنها "باربي"، لجرأتها في استخدام ألوان المكياج والشعر.

يشار إلى أن كثيرا من الجدل أثاره نبأ قدوم المطربة الأمريكية نيكي ميناج، إلى السعودية، لإقامة حفلها المرتقب في مدينة جدة، لتتصدر "ترندات" مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وعرفت بأنها "باربي"، لجرأتها في استخدام ألوان المكياج والشعر.

وتفاعل المعلقون عبر "تويتر" على هذا النبأ مستنكرين قدومها إلى الأراضي المقدسة تارة، وساخرين منه تارة أخرى، ومن بين التعليقات "أغلب أغاني نيكي مناج +18 وراح يفهمون قصدي اللي يسمعون لها ويفهمون قصدها بالكلمات، السؤال هنا لو غنت راح تحطون تووت كل شويه؟"، وقال آخر، "المفترض ما تستضيفوا الفن المتعارض مع ثقافة بلدنا".

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