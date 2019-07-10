دراسة: التعرض لضوء الهاتف الأزرق يتسبب في زيادة الوزن

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعتي ستراسبورج الفرنسية، وأمستردام الهولندية، أن التعرض لضوء الهاتف الأزرق يزيد الرغبة في تناول السكريات والحلويات، مما يؤدى إلى زيادة الوزن والسمنة.

وبتجربة اجراها علماء الدراسة على الفئران اتضح أن الضوء الاصطناعي الأزرق يفتح شهية الفئران ليلًا، ويجعلها تميل لتناول الطعام غير الصحي في اليوم التالي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرض الباحثون 4 أطعمة على الفئران، ووجدوا أن الذكور تناولت سكريات أكبر في الليلة التي تعرضت فيها للضوء الأزرق.

وأشارت الدراسة إلى أن الضوء الأزرق يحدث اضطراباً في الساعة البيولوجية، ويزيد الميل لتناول السكريات والحلويات.

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