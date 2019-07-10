توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعتي ستراسبورج الفرنسية، وأمستردام الهولندية، أن التعرض لضوء الهاتف الأزرق يزيد الرغبة في تناول السكريات والحلويات، مما يؤدى إلى زيادة الوزن والسمنة.
وبتجربة اجراها علماء الدراسة على الفئران اتضح أن الضوء الاصطناعي الأزرق يفتح شهية الفئران ليلًا، ويجعلها تميل لتناول الطعام غير الصحي في اليوم التالي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرض الباحثون 4 أطعمة على الفئران، ووجدوا أن الذكور تناولت سكريات أكبر في الليلة التي تعرضت فيها للضوء الأزرق.
وأشارت الدراسة إلى أن الضوء الأزرق يحدث اضطراباً في الساعة البيولوجية، ويزيد الميل لتناول السكريات والحلويات.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: التعرض لضوء الهاتف الأزرق يتسبب في زيادة الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.