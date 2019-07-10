الحبس 3 أيام لسعودية وصفت طليقها بـ"التيس"

"الشيطان الرجيم"، "الغبي"، "التيس"، وغيرها من الألفاظ والسباب التي أطلقتها سيدة سعودية بحق طليقها، لتصدر محكمة جزائية بمدينة جدة السعودية، حكمها بحبس المواطنة 3 أيام، وأخذ تعهد منها بعدم تكرار ما فعلته.

فبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الزوج أقادم دعوى ضد طليقته، واتهمها بتوجيه عدد من الألفاظ العنصرية والشتائم ضده عبر تطبيقي "واتساب"، و"سناب شات"، رغم انتهاء علاقتهما الزوجية منذ 5 أعوام.

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واعترفت السيدة بما فعلته وإرسال العشرات من الرسائل بحق طليقها، مبررة بأنها كانت ترد على عبارات سب وقذف وجهها لها، فردت لها بألفاظ خارجة واتهمته بسوء خلقه مع أسرتها، فعاقبتها المحكمة بالحبس 3 أيام.

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