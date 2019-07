أنجيلينا جولي بـ"قميص نوم" في أحدث إطلالة باريسيّة

على الرّغم من أنّها معروفة بتعابير وجهها الجدّية، إلّا أنّه تخلّت النّجمة العالميّة، أنجيلينا جولي، 44 عامًا، عن وجه الجوكر في آخر الصّور، التي التقطتها لها عدسات الباباراتزي، وذلك بينما كانت تقف على شُرفة فُندقٍ باريسيٍّ باذخ.

تتواجد أنجيلينا في مدينة الأضواء، من أجل تصوير أجدد إعلانات علامة العطور، التي تعمل سفيرةً لها "Guerlain"، وظهرت النّجمة الحائزة على جائزة أوسكار، وهي ترتدي قميص نوم، لونه عاجي، تزيّنت حوافه بالتطريزات الحريريّة.

أضافت جولي بريقًا هوليووديًّا لإطلالة النوم، ألا وهي أقراطٍ ألماسيّة مُنسدلة، مع إسوارة مُطابقة، لكنْ، أجمل إكسسوار ارتدته النّجمة، كانت ابتسامتها السّاحرة التي أطلقتها، بينما كانت تنظر في الأفق الباريسيّ، الذي زيّنه برج إيفل.\وقُبيل هذه اللّقطات، ظهرت طليقة براد بيت، على نفس الشّرفة، لكن بروب استحمام أبيض، والمنشفة تلفّ رأسها، وذلك ترويجًا للعطر نفسه، حيث يُشارُ إلى أنّه تعيش أنجيلينا جولي أسابيعًا جدولها مُزدحمًا بالأعمال، فقبل رحلتها إلى باريس، قضتْ الممثّلة عدّة أسابيع في نيو مكسيكو، وهي تُصوّر مشاهد فيلمها الرّعب الجديد "Those Who Wish Me Dead".

ولم تتوقّف أعمال جولي عند هذا الحدّ، بل إنّها تتحضّر في الأشهر القليلة المُقبلة، لإطلاق الجزء الثّاني من فيلمها "Maleficent: Mistress of Evil"، وستُشاركها البطولة فيه، الممثّلة العالميّة، إيل فانينغ.

