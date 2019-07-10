"كيت ميدلتون" تعود لثمانينات بإطلالة ساحرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

خطفت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الأنظار بأزياء مميزة و راقية تعود لحقبة الثمانينات في حفل تعميد آرشي بقلعة ويندسور، فبدت ساحرة وفي غاية الأنوثة.

وظهرت "ميدلتون" في الصورة التذكارية التي نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، وهي ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الوردي من لمسات مصمم الأزياء العالمي ستيلا مكارتني، وجاءت إطلالتها مشابه لأزياء الأميرة ديانا.

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ونسقت "ميدلتون" إطلالتها بـ"عصابة الرأس" حمراء اللون تتخذ شكل الضفيرة، وكانت تلك صيحة رائجة في زمن الثمانينات، ثم عادت بقوة في هذا الصيف وبأشكال متعددة.

ويعود الفضل في ذلك إلى المصممة ميوشيا برادا حيث شاهدنا عصابات الرأس هذه على مدرجات عرض أزياء علامة برادا لموسم ربيع وصيف 2019 بتصاميم مختلفة منها المخملية والمرصعة بالجواهر والجلدية وغيرها من الأشكال الرائعة ولتكون حلًا مثالياً وربما بديلاً عن رفع الشعر على شكل ذيل حصان بشكل أشعث فقط لنبعد خصلات الشعر المنسدلة على وجهنا، وفقًا لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

وارتدت "ميدلتون" نفس أقراطًا الأميرة ديانا وهي ثمينة ومصنوعة من اللؤلؤ التي ظهرت بها "ديانا" في عام 1984 وهي تحمل هاري بعد ولادته، قلدت كيت ميدلتون ديانا وظهرت والدة الثلاثة أطفال وهي ترتدي نفس زوج أقراط اللؤلؤ التي لبستها الأميرة ديانا في حفل تعميد أرتشي.