شاهد.. 5 أماكن صنفتها اليونيسكو ضمن التراث العالمي من بينها منطقة عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

صنفت الأمم المتحدة مُنذ أيام خمسة أماكن جديدة ضمن قائمة التراث العالمي، وبذلك أصبحت هذه المناطق ملكًا لشعوب العالم، بغض النظر عن المنطقة الواقعة بها.

وشملت القائمة الجديدة طبقًا لموقع اليونيكسو، موقعين طبيعيين أحدهما في فرنسا والثاني في أيسلندا، وثالث مختلط "طبيعي وثقافي" في البرازيل، وموقع في بوركينا فاسو وموقع في العراق.

يقدم لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية مجموعة صور لتلك الاماكن الجديدة، وفقًا لموقع insider :

1-فرنسا

أول موقعين جديدين للتراث العالمي الطبيعي هما الأراضي والبحار الجنوبية الفرنسية، وهي مجموعة من الجزر الواقعة في جنوب المحيط الهندي.

وفقًا لليونسكو، فإن الأراضي والبحار الجنوبية الفرنسية تتكون من أرخبيل كروزيت وجزر كيرجولين وسانت بول وجزر أمستردام، بالإضافة إلى 60 جزيرة صغيرة من شبه القارة القطبية الجنوبية.

وتشتهر هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 250،000 ميل مربع بالقرب من القارة القطبية الجنوبية بأنها تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية ، بما في ذلك طيور البطريق، طيور القطرس الأصفر الانف ، الأختام ، وأكثر من ذلك.

فهي بمثابة "معارض محفوظة جيدًا للتطور البيولوجي وتضاريس فريدة للبحث العلمي".

2-حديقة فاتناجوكول الوطنية في أيسلندا

منطقة بركانية تغطي ما يقرب من 14 ٪ من أيسلندا، وهي موطن للمنحدرات الجميلة والأنهار والشلالات والجبال والأنهار الجليدية.

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يمكن للمستكشفين التنقل في كهوف الجليد الزرقاء المذهلة فيskaftafell Glacier.

3-Paraty and Ilha Grande

موقع طبيعي في البرازيل، وهو الموقع الوحيد بين قائمة اليونيسكو الجديدة. وهو موقع استوائي موطن الحياة البرية الغريبة ومدينة تاريخية تعود إلى القرن الثامن عشر.

يعيش في المنطقة حيوانات مثل الجاجوار، وبيكوريات بيضاء الشفاه، وقرود العنكبوت الصوفي.

4-مواقع التعدين في بوركينا فاسو

مواقع تعدين المعادن الحديدية القديمة في بوركينا فاسو، واشتهرت في القرن الثامن الميلادي بصنع أدوات الحديد.

وحتى اليوم فإن العديد من الحدادين في القرية في بوركينا فاسو يواصلون صناعة الأدوات الحديدية والمشاركة في الطقوس القديمة.

5-مدينة بابل العراقية

أصبحت مدينة بابل القديمة في العراق مصنفة كموقع ثقافي للتراث العالمي في اليونيسكو.

تطورت عاصمة الإمبراطورية البابلية في عهد حمورابي، وأصبحت أكبر وأهم المدن في العالم القديم.