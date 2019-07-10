للرجال.. استوحِ إطلالتك من عالم الموضة بباريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

بدأ مصممو الأزياء في التنافس لإعجاب متابعي عالم الموضة بباريس، بتقديم تصاميم راقية ومناسبة لفئات عمريه كثيرة من الرجال.

يقدم لك الخليج 365 خلال السطور التالية أجمل تصاميم الملابس الرجالية ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس لعام 2020، التي تنوعت بين الكلاسيكية والعصرية وتناسب جميع المناسبات، وفقًا لمجلة Vogue.

- مصمم الأزياء الفرنسي Flor et Lavr

تميزت مجموعة المصمم العالمي "فلوور" بالطابع السوفيتي، الذي أنعكس على القمصان الفضفاضة المزينة بالتطريزات الدانتيل، بجانب الزي الرسمي المستوحاة من الأزياء الروسية.

واستعمل "فلور" اللون الأسود في أغلب تصاميمه، وتنوع بين الألوان الترابية، مثل الرمادي، والكحلي.

- بيت أزياء Dolce & Gabbana

قدّمت دار دولتشي آند جابانا عرض أزياء مستوحاة من الزي القديم للآلهة اليونانية والتراث الإيطالي، قدم بعض الأزياء المستوحاة من تنورة ضيقة "لفلتس حدود ميندروس" الذي كان يرتديها في اليونان القديمة.

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وتنوعت ألوان التصاميم الرجالية بين الأسود والبيج، من خلال بعض البذل الكاملة أو التنانير المستوحى من العصر البطلمي، مع وجود نقاشات وزخارف للورود ولعبارات من ديانات مختلفة من الآلهة اليونانين.

- مصمم الأزياء Antonio Grimaldi

شارك مصمم الأزياء "جرليمادي" بمجموعه متنوعة من الأزياء النسائية والرجالية لخريف وشتاء 2020، واعتمدت على إظهار الشكل الكلاسيكي الفاخر بين الأزياء.

وغلب على الملابس الرجالية اللون الأسود هو الأبرز خصوصاً في البذل الكلاسيك المصنوعة من خامة الصوف مع الحرير.

- بيت الأزياء Maison Margiela:

تميز دار أزياء العالمي "مايسون مارجيلا" بالملابس والألوان الغريبة، سواء كانت للرجال أو النساء.

فقدم مجموعه من ملابس الهوت شورت جلدي للرجال مع جوارب شفافة المنسقة مع احذية جلدية طويلة من اللون الأسود والاحمر، وتنانير مزينة ببعض "التول"، والبذل المكونة من البليزر والهوت شورت.

وعن الألوان فالأسود هو الأبرز علي ممشي العروض لعرض أزياء "مارجيلا"، مما يوضح أنه مكتسح الألوان مع الرمادي للموضة 2020 للرجال.