هكذا تتخلصين من اصفرار أظافركِ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يوليو 2019 04:36 مساءً - هل تعانين من اصفرار الأظافر بشكل مستمر؟ هل تبحثين عما يخلصكِ من هذه الإشكالية وبخاصة قبل دخول الجامعة التي باتت على الأبواب؟



إذا كانت إجابتكِ بـ"نعم"، فسأطلعكِ اليوم عبر هذا الموضوع على أهم وأفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي يُمكنكِ الاستعانة بها؛ للحصول على أظافر بيضاء لامعة دون أي اصفرار:





الليمون وصودا الخبز

المكونات:

2 ملعقة عصير ليمون

2 ونصف ملعقة صودا خبز

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي عصير الليمون مع ملاعق صودا الخبز؛ حتى يصبح القوام متجانساً.



وعبر فرشاة أسنان بالية، ضعي المزيج على الفرشاة وابدئي عملية تنظيف أظافركِ.



عقب الانتهاء من التنظيف، اتركي المزيج 10 دقائق ثم اشطفي يديكِ.



زيت الزيتون وشجرة الشاي

المكونات:

1 ملعقة ونصف من زيت الزيتون

1 ملعقة ونصف من زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير:

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هي الأبسط على الإطلاق، فبمجرد مزيج زيت الزيتون وشجرة الشاي مع بعضهما، يتم الاستعانة بأحد الأعواد القطنية لمسح الأظافر بها وتركها حتى تجف نهائياً.

زيت شجرة الشاي





لمزيد من النتائج الإيجابية، كرري الوصفة مرتين يومياً.

معجون الأسنان

المكونات:

كمية مناسبة من معجون الأسنان

طريقة التحضير:

أما إذا لم تتوافر لديكِ المكونات السابقة، فبالطبع هناك معجون بالمنزل يُمكنكِ وضع القليل منه على كل إصبع ثم بدء الفرك في حركات دائرة لمدة دقيقة ونصف لكل إصبع.



تُكرر الوصفة مرتين يومياً للحصول على نتائج سريعة للتخلص من اصفرار الأظافر.