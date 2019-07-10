القصاص من 4 ذئاب بشرية بإعدامهم لخطف وتعذيب واغتصاب سيدة.. نجاح جديد لـ"شكاوى المرأة"

في أقل من شهر، من لجوء السيد محمد الزيات إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، يشكو تعرض زوجته "أ.ع."، لخطف واغتصاب وسرقة، انتصرت لهما العدالة اليوم، بتأييد إعدام 4 ذئاب بشرية لارتكابهم الواقعة.

وبتاريخ 19 مايو 2014 الماضي اشتكى "السيد" مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة الذي سانده قانونيا حتى الحكم بالإعدام للمتهين، أنه في أثناء ذهاب زوجته لعيادة الطبيب للاطمئنان على صحتها، خطفها سائق توك توك و3 آخرين واعتدوا عليها في الأراضي الزراعية، بالضرب بشومة على الرأس وباستخدم الأسلحه البيضاء، ثم سرقوها وتناوبوا اغتصابها.

وكانت الشرطة، ضبطت المتهمين، وبمواجهتهم بالمجني عليها استطاعت التعرف عليهم، وأحالت النيابة القضية إلى محكمة جنايات طنطا، التي بدورها أصدرت الحكم عليهم بالإعدام شنقاً بتاريخ 17 مايو 2019، ثم أحيلت القضيه إلى محكمه النقض.

Advertisements

ونظرا للظروف المادية وعدم القدرة على تحمل تكاليف المحاماة، طالب زوج المجني عليها مساعدة مكتب شكاوى المرأة ودعم القضية قانونيا ومتابعتها، الذي حول القضية للدكتور شهاب الدين حسن محام بالنقض وهو أحد المحامين المتطوعين بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى إعلان المحكمة تأييد الحكم بإعدام المتهمين الـ4 بتاريخ 16 يونيو الماضي.

​