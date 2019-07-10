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قررت هبة صدقي، 21 عاما، أن تتحدى خوفها وتدخل مجال شغفت به منذ نعومة أظافرها، بعد التحاقها بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية، وأثناء دراستها بالفرقة الثالثة اختارت مجال "ميك أب أرتست".
فمنذ صغرها وهي شغوفة بفن المكياج وحلمت بالعمل في هذه المهنة، تقول "هبة" أثناء حديثها لـ "هُن": "من صغري كنت بحب أحط مكياج لأصحابي علشان كده قررت أتعلم فن وضع المكياج".
تعلمت الفتاة العشرينية في البداية عن طريق موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والمواقع المخصصة للمكياج، ثم حصلت على عدد من الدورات التدريبية التي تمكنها من احتراف هذا الفن، لم يقف أهلها -كما ذكرت- أمام أحلامها للعمل في هذا المجال، لتمضي أولى خطواتها وهى بعمر 19 عامًا.
بدأت الفتاة العشرينية تسوق لعملها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها لا تزال في الكلية، إلا أن دراستها لم تكن عائقًا أمام أحلامها رغم خوفها في البداية من خوض التجربة.
لم تتوقف "هبة"، عن تطوير نفسها، لأنه مجال يتجدد باستمرار، لذلك تعمل دائمًا على مواكبة التقنيات الجديدة التي تساعدها على التميز في عملها "ميك أب أرتست".
تتمنى الفتاة العشرينية أن ترسم البسمة دائمًا على وجوه الفتيات، مؤكدة أنها تفرح لذلك دائما، فهي تجعلهم يشعرون بجمالهن، كما تمنت الانتشار بشكل أكبر.
ونصحت كل فتاة التمسك بأحلامهن وذلك لأن الخطوة الأولى هي الأصعب دائمًا ولكنها التي تساعد على الوصول للهدف كما ذكرت.
كانت هذه تفاصيل خبر تدرس التجارة وتعمل ميك أب أرتست.. هبة صدقي: بفرح بابتسامة البنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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