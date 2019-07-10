بعيدا عن الأنظمة الصارمة.. طريقة جديدة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

ممارسة التمارين الرياضية واتباع أنظمة غذائية وغيرها من العادات التي يتبعها الكثيرون لفقدان الوزن، لكن طريقة جديدة اكتشف العلماء فعاليتها في حرق الدهون وإنقاص الوزن، وهي تقوية العضلات.

فنصح علماء من جامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأشخاص أصحاب السمنة ويريدون إنقاص أوزانهم، التركيز على تقوية كتلة العضلات، بحسب ما ذكرته "سبوتنيك"، نقلًا عن "ميديكال إكسبريس".

وأوضح الخبراء أن تقوية العضلات ينعكس بشكل أفضل في التقليل من خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية، مع التركيز على الجهد البدني المبذول، في الوقت الذي يؤثر به التوتر والغذاء غير الصحي على حساسية الجسم للأنسولين.

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وبحسب الخبراء فإن الحالة العضلية تلعب دور كبير في عملية تقليل الدهون في الجسم، ولهذا لا يوجد حاجة لاتباع برامج غذائية صارمة.

واختتم العلماء بأن المواظبة على التدريب المنتظم تساهم بنسبة كبيرة في إنقاص الوزن، حيث يمكن تخفيف الوزن من مئة كيلوجرام إلى 50 كيلوجرام.

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