وزيرة الاستثمار: فخورة ببلدي وبمجهوداتها لتمكين المرأة المصرية

عبرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن سعادتها وفخرها لتحقيق مصر إنجازات غير مسبوقة، وتُسجل في التاريخ لتمكين المرأة.

وكتبت سحر نصر عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "لأول مرة في تاريخ مصر تمثل المرأة 25% من إجمالي عدد الوزراء.. فخورة ببلدي وبمجهوداتها لتمكين المرأة المصرية، تلك المرأة التي تعمل مهنة بسيطة أو تلك التي تتقلد أرفع المناصب".

وتابعت وزيرة الاستثمار: "المرأة المصرية أثبتت ومازالت تثبت أنها تستطيع اقتحام العديد من المجالات".

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وتدعو رؤية مصر 2030 النساء المصريات إلى أن يلعبن دورًا رئيسًا في كل جانب من جوانب مستقبل مصر المشرق بما يضمن لهن جميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور إلى جانب منحهن الحماية الكاملة، مع ضمان الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهن دون تمييز والتي تمكنهن من تعزيز قدراتهن وتحقيق ذاتهن.

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