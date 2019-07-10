مجوهرات عروس مرصعة بالأحجار الزرقاء المبهر

تتطلع كل عروس للظهور بإطلالة ملكية راقية في يوم الزفاف، ولذلك نقترح عليكِ اعتماد مجوهرات بالازرق ، حيث أنها المفضلة لدى أميرات القصور الملكية، ونتذكر خاتم زفاف الأميرة ديانا الذي إرتدته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، والمرصع بالفص الأزرق.

خواتم مرصعة بالأزرق

برزت العديد من موديلات الخواتم المرصعة بالفصوص الزرقاء، سواء من الذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي.

كما أنها مرصعة بالألماس المتناغم مع اللون الأزرق لمزيد من السحر والرقي.

قدمت دار بوشيرون Boucheron مجموعة متنوعة من الخواتم الفخمة بالفصوص الزرقاء والألماس، مثل الخواتم بتصميم الإجاصة، والخاتم بالفص الأزرق الذي يحيطه فصوص الألماس.

كذلك قدمت دار شوميه Chaumet خواتم كوكتيل بالفصوص الزرقاء المتناغمة مع ألوان أخرى، فضلاً عن الألماس الأبيض.

وأبدعت دار شوبارد Chopard العريقة خاتم فخم بفص أزرق يحيطه فصوص الألماس في تصميم يخطف الأنفاس.

وأحببنا خواتم الإجاصة والماركيز والتصميم البيضاء وتصميم القلب، والمرصعة بالفصوص الزرقاء والألماس من توقيع علامة المجوهرات الفاخرة غراف Graff.

اقراط مرصعة بالازرق

أيضاً برزت مجموعة من الأقراط الماسية المرصعة بالفصوص الزرقاء، وخاصةً الأقراط الطويلة، فهي صيحة رائجة ومثالية للعروس.

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قدمت دار بوشيرون أقراط طويلة بتصميم القطرة، من الذهب الأصفر، وكذلك أقراط غراف بتصميم الورود الزرقاء.

وقدمت دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels أقراط الورود الطويلة بالفصوص الزرقاء مع بريق الألماس.

قلادات مرصعة بالأزرق

وحتى تكتمل إطلالتك الفخمة، إختاري قلادة مرصعة بالألماس مع الفصوص الزرقاء.

أحببنا قلادة شوميه المزينة بأوراق الأشجار الماسية ويتوسطها فص أزرق بيضاوي.

كما قدمت دار غراف Graff قلادة تتسم بالفخامة والنعومة، تجمع بين الألماس والياقوت الأزرق.

تيجان مرصعة بالأزرق

أيضاً تحرص كثير من عرائس القصور الملكية على اعتماد التيجان المرصعة بالفصوص الزرقاء جنباً إلى جنب مع الألماس.

قدمت دار شوميه Chaumet تصاميم جذابة للتيجان الماسية المرصعة بالفصوص الزرقاء، والتي اتسمت بتنوع التصاميم لتناسب مختلف أذواق العرائس.

شاهدي أجمل مجوهرات مرصعة بالفصوص الزرقاء لتتألقي بإطلالة استثنائية يوم العرس.

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