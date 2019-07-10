بيل جيتس عن ستيف جوبز: تعويذاته كانت تجعل الموظفين سعداء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف بيل جيتس، رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة “مايكروسوفت”، عن بعض أسباب نجاح المدير التنفيذي الراحل لشركة “أبل” ستيف جوبز، حيث جمعتهما علاقة طويلة كان أساسها التنافس بين الشركتين العملاقتين “مايكروسوفت” و”أبل”.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن وكالة “بلومبورغ”، فقد أثنى بيل جيتس البالغ من العمر 63 عاما، خلال مقابلة أجريت معه على قناة “سي إن إن”، على أسلوب إدارة جوبز، مشيرا إلى أنه خالف كل القواعد تقريبا حول إدارة الشركات.

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جيتس قال إن جوبز كان قادرا على فتن الناس برؤاه، مشيرا إلى أنه “أحمق” في بعض الأحيان، لكن لديه بعض الصفات التي لا يمكن تكراراها.. جوبز حالة فريدة للغاية، حيث كانت الشركة في طريقها إلى الموت لكنه أحياها وجعلها الأكثر قيمة في العالم.

وأشار إلى قدرة جوبز على التأثير على الموظفين، واصفا إياه بـ”الساحر”، وأن نجاحه وإنجازاته المدهشة ارتبطت باستخدامه “تعويذات تفتن الموظفين”، قائلا: “كنت أراهم مبتسمين ويشعرون بالبهجة في العمل معه بالرغم من صرامته، لكن لأنني ساحر صغير، فإن التعويذات لم تنفع معي”.