بالفيديو.. أحمد السعدني: "مصر مفيهاش بنات حلوة".. وفتيات: "بنحبك"

مقطع فيديو لا يتجاوز الـ30 ثانية، يحمل عنوان "البنات البنات"، نشره الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل المواد المصورة "إنستجرام"، تحدث خلاله عن فتيات مصر الجميلات.

ظهر "السعدني" في مقطع الفيديو قائلا: "مشكلة مصر إن مفيهاش بنات حلوة"، ثم أدار كاميرا الهاتف لتظهر مجموعة من الفتيات يتجاوز عددهن الـ10، متابعا: "زي ما أنتم شايفين كده زي القمر.. أحلى بنات"، لترد عليه الفتيات: "بنحبك".

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وخلال 20 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت ما يزيد عن 24 ألف مشاهدة، وعشرات التعليقات، أبرزها: "مفيش أحلى منك يا سعدني"، و"البنت اللي على اليمين شبه مي عز الدين"، و"أنت اللي قمر يا أستاذ سعدني، وكل ما تكبر تحلى"، و"كلنا بنحبك".

وشارك الفنان أحمد السعدني في مسلسل "زي الشمس" في السباق الرمضاني الماضي، بصحبة دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وأحمد فهمي وسوسن بدر، وحل ضيفا عليه النجم العربي جمال سليمان، ولعب دور شاب خان خطيبته مع شقيقتها.

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