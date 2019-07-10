بالفيديو.. ريهام عبد الغفور تحتفل بتخرج ابنها: أهم هدف في حياتي

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور معجبيها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فرحتها بحفل تخرج نجلها "يوسف"، والذي يخطف الأنظار في كل مناسبة يظهر فيها بصحبتها ويشعل خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.

فرحة شديدة بدت على وجهها وهى ترى ثمرة كفاحها ونجاحها في تخرج نجلها، وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "الحمد لله.. أنا فخورة جدًا بتخرج ابني من المدرسة لدرجة أني بدأت أقدر أحب التجاعيد التي هي ثمن ضئيل لكوني أمًا وتحقيق أهم هدف في حياتي".

لقيت الصورة استحسان متابعيها وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت على ما يقرب من 33 ألف تسجيل إعجاب في فترة وجيزة، بالإضافة لمئات التعليقات التي كان من أبرزها: "بسم الله ما شاء الله أنا متخيلاكي البنوتة الصغيرة لدرجة أني مش مصدقة إن ده ابنك، ابنك اتخرج أزاي دا أنا لسة بعتبرك فتاة أحلامي، ما شاء الله متل القمر ويشبه الفنان أشرف عبدالغفور.. ربنا يحميه، نفس الضحك".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ريهام بصحبة نجلها ويجذب انتباه الجماهير، وانقسمت التعليقات، أثناء احتفالها بعيد ميلاده، وظهر ابنها وهو يحتضنها وكان يُمسك في يده كوبًا به مشروب، ليظن الجمهور أنه يشرب خمر، لتنهال عليها التعليقات والتي أثارت غضب ريهام لتقرر التعليق عليها قائلةً: "حقيقي كمية التعليقات المريضة غير طبيعية.. فلتقل خيرا أو لتصمت.. كان ممكن تكتفوا بكل سنة وهو طيب زي ما في ناس محترمة كتبت لكن التجريح فيا وفي ابني شيء غير محترم بالمرة، في ناس بتشرب عصائر وسفن آب على فكرة مش أي كباية يبقي لازم تكون خمرة لكن في ناس مورهاش حاجة غير الحكم على الناس وتجريحهم.. شكرا".

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وحلت ريهام ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، والذي تقدمه الإعلامية "إنجي علي" عبر نجوم fm قالت خلال الحلقة إنها عاشت الأمومة منذ أن كانت بعمر 22 عاما، لأنها تزوجت في عمر مبكر وأنجبت ابنها يوسف، والتي تفاجئ بهم الجمهور فور نشرها صورة تجمعهم سويًا".

وأضافت ريهام: "أؤمن بالحسد ولكن لم أخف على نفسي من ذلك عندما نشرت صورتي مع ابني، ولكن الحقيقة إنني أخاف على أولادي مثل أي أم، ولكن قررت نشرها لأنني فخورة به".

وتابعت: "ابني يوسف يدرس حاليا الإخراج، وقدم فيلم قصير مدته 8 دقائق من أجل الالتحاق بأحد الجامعات وتم قبوله، وكنت لا أريد أن يدخل هذا المجال، بسبب خوفي عليه من الإحباط ولعبة الحظ وما إلى ذلك من عوامل، لكن بعدما شاهدت فيلمه أعجبت به وقررت أشجعه على هذه الخطوة بمستقبله".

ويبدو أن الجمهور لا زال مرتبطا بشخصية "فريدة"، التي قدمتها في مسلسل "زي الشمس"، التي ظلت عالقة في الأذهان وتفاعل عدد كبير منهم معها، خلال عرض المسلسل الذي دخل ضمن السباق الرمضاني.

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