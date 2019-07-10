فرق عمل "القومي للمرأة" تطرق البيوت للتوعية بمخاطر الختان في كفر الشيخ

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ ندوة حول "مناهضة ختان الاناث" بمقر فرع المجلس، بحضور الدكتورة هدى الطنباري مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات، أهمها مفهوم ختان الإناث وأشكال ممارساته، والجهود الدولية والوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليه، والأضرار الجسدية والنفسية التي تترتب للفتاة عند إجراء العملية، والتجريم القانوني للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث.

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وأوصت الندوة تكوين فريق عمل من كافة التخصصات للاتصال المباشر بالجمهور في القرى، وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث، وإظهار الروح السمحة للديانات السماوية لكونها تحترم كرامة الإنسان، واستخدام استراتيجية الاقناع لتغيير الثقافة والعادات السلبية السائدة في المجتمع، والتنسيق والتشبيك بين جميع الجهات الحكومية والأهلية لنشر الوعي بين المواطنين في القرى الأكثر فقرا، والاهتمام بعقد دورات تدريبية لتأهيل الفتيات قبل الزواج.

يذكر أن حملة "احميها من الختان" تستهدف إعادة إحياء القضية، ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية، بتضافر جهود أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية، والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الإناث.

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