أحلام تتألق في أحدث جلسة تصوير بنفس إطلالة إلهام شاهين

القاهرة - لايف ستايل خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة وتألقت من خلالها بإطلالة عصرية أنيقة، حيث شاركت متابعيها على الإنستغرام بمجموعة من الصور. ارتدت الفنانة الخليجية أحلام خلال جلسة التصوير فستانا طويلا تميز بقماش الشيفون المنقوش برسومات الأناناس، وحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، واتسم التصميم بأنه فضفاض ومتناسق مع قوامها. وأكملت أحلام إطلالتها بشعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما ارتدت حقيبة خوص متوسطة الحجم متناسقة مع إطلالتها العصرية، وانتعلت حذاء صيفى باللون الذهبى. ولم تكن الفنانة أحلام هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة إلهام شاهين فى إحدى المناسبات بنفس الإطلالة.

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