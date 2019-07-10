أربع طُرق باستخدام "الملح" للتخلُص من الطاقة السلبية داخل المنزل

كشف استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان عن طرق التخلص من الطاقة السلبية من المنزل.

وقال إن فكرة التخلص من الطاقة السلبية من المنزل تنتمي إلى علم طاقة المكان، ولكن هناك بعض الخطوات يمكن أن نتعامل بها في المنزل حتى نطرد تماماً الطاقات السلبية منه ومن ضمن تلك الخطوات الحرص على مسح أرضية المنزل بالماء والملح دائماً أو وضع كمية من الملح بحجم قبضة اليد في أركان المنزل.

اقرأ أيضا:

أحمد شعبان يكشف تأثير الجانب الطاقي على الإنسان

وتابع قائلًا : إن دخول ضوء الشمس إلى المنزل مفيد في طرد الطاقة السلبية بالإضافة إلى تهوية المنزل بإستمرار، وفي مكان العمل أو المكان الذي تجلس به لفترات طويلة عليك إحضار طبق ووضع ماء به ملح، أو إذا لم تستطيع وضع ماء به ملح في هذا المكان خاصة إذا كان هناك أطفال في المنزل، فيمكنك وضع كمية من الملح ونضع أسفلها ورقة ويكون الملح مكشوفًا.

Advertisements

وأوضح إن تأثير الملح في المنزل لا يعد ولا يحصى، حيث يشعر الإنسان بالراحة والهدوء والسكينة في وجوده في هذا المكان، لاسيما أن الملح قادر على التخلص من الطاقة السلبية من المنزل من 12 إلى 24 ساعة، وعلينا تغيير الملح بإستمرار كل يوم لانه يمتص الطاقة السلبية من الانسان وقت النوم او الاسترخاء.

قد يهمك أيضا:

أحمد شعبان يكشف عن تأثير الرياضة على الطالب والمذاكرة

شعبان يُؤكد أنّ المجال الطاقي للإنسان مرآة عاكسة لصحته