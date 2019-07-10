جمبسوت الصيف.. إطلالة "السفاري" تتربع على عرش موضة 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – يطل الجمبسوت (الأفرول) في صيف 2019 بقصّة قصيرة وبمظهر السفاري؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل River Island وTibi و Weekday وH & M وOnly و Other Stories. وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن الجمبسوت القصير بمظهر السفاري يكتسي غالبا باللون البيج أو الكاكي، مشيرة إلى أنه يمتاز بطابع عملي للغاية بفضل الجيوب الكثيرة. وأضافت جيرلوف أنه يمكن تأكيد الطابع العملي للجمبسوت القصير ذي مظهر السفاري من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي يكتسي باللون الأبيض.

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