تأثير المفاجآت الأبراج بين العشق والكُره

تُعد ردة الفعل حول أمر غير متوقع يعتمد على شخصية الفرد؛ فالبعض يعشق المفاجآت ويتمنى في سره قيام المقربين اليه بذلك خصوصًا في المناسبات الخاصة، والبعض الآخر يكره المفاجآت بكل قواه.

حفلة، هدية، أو تخطيط لأمر ما، الأفكار التي يمكن من خلال مفاجأة الاخرين لا تعد ولا تحصى، ورغم أن الغاية منها إدخال السعادة الى قلب الآخر وإظهار حجم إكتراثنا له إلا أنه من الأهمية بمكان معرفة من الذين يحب هذه الأمور ومن يكرهها. لأن المفاجأة التي قد تمضون الكثير من الوقت تخططون لها قد تترك أثرها السلبي في حال كان الشخص الآخر يكره المفاجآت.

الأبراج التي تعشق المفاجآت

الميزان 23 سبتمبر/أيلول - 22 أكتوبر/ تشرين الأول

الميزان يعشق المفاجآت بكل قواه، وذلك لأن الحدث غير المتوقع ذلك يتمحور حوله ما يعني أنه سيكون محور إهتمام الجميع وهذا ما يعشقه الميزان. كما أن البرج هذا يحب المفاجآت مهما كان نوعها وذلك لأنها بالنسبة إليه تظهر حجم إكتراث الآخر له. المفاجآت وفق قاموس الميزان لها تأثيرها السحري الذي يجعل حياتهم أجمل بأشواط.

الحمل -21 مارس/آذار - 19 أبريل /نيسان

الحمل أيضًا من الأبراج التي تعشق المفاجآت وذلك لأن هكذا نوعية من الأحداث تبعد الملل والروتين عنهم. فعوض أن يكون غارقًا في روتينه اليومي والملل الذي يترافق معه فهو يحب أن يشعر بالدهشة والسحر المرتبط بالمفاجآت.

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كما أن البرج هذا يحب العفوية والمشاعر التي يختبرها حين تتم مفاجأته، خصوصًا الذهول المرتبط بحدث غير متوقع. وبما أنه يملك مقاربة إيجابية للحياة بشكل عام فإن الحمل يعتبر المفاجآت كمبادرة هدفها إدخال السعادة الى قلبه كما أنها طريقة لإظهار حب الاخرين له.

الدلو 20 يناير/ كانون الثاني - 18 فبراير / شباط

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الدلو يملك شخصية يصعب فهمها وردات فعل هذا البرج غير متوقعة على الإطلاق ما يجعل من الصعوبة معرفة ما الذي يفضله أو يكرهه. ولكن ما هو مؤكد هو أن البرج هذا يحب المفاجآت حتى ولو إدعى عكس ذلك، كما أنه في المقابل يحب أن يخطط لمفاجآت لإسعاد الآخرين. ولكن يجب الحذر عن التخطيط لمفاجأة الدلو وذلك لأنه برج غير تقليدي ومبدع وبالتالي الأمور التقليدية لا تروق له، وعليه عند التخطيط لمفاجأة الدلو يجب التفكير خارج الصندوق والخروج بأفكار غير تقليدية على الإطلاق.

الأسد 23 يوليو/ تموز - 22 أغسطس/ آب

الأسد برج كريم للغاية وهو يحب أن يفاجئ الآخرين بهدايا وحفلات غير متوقعة على الإطلاق وذلك من أجل إدخال السعادة الى قلوبهم. ولكن ما يحبه أكثر من مفاجأة الآخرين هو أن تتم مفاجأته هو شخصيًا.. فالأمر يدخل البهجة الى قلبه.

الأسد يعشق فكرة إمضاء شخص آخر الوقت من أجل تقديم ما هو مميز له، فالأمر بالنسبة إليه أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن حجم الإكتراث له.

القوس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني- 21 ديسمبر/‪كانون الاول

القوس برج مغامر مرح محب للحياة والمرح وعليه من المنطقي أن يعشق البرج هذا المفاجآت إذ أن حياته برمتها قائمة على البحث عن كل ما هو غير متوقع. البرج هذا يحب أن يفاجئ الاخرين كما أنه يحب أن تتم مفاجأته وفي الواقع القوس مستعد للسير في المخططات المفاجئة مهما كانت جنونية وتتطلب تعديلات مؤقتة كبيرة في حياته.

المفاجآت بالنسبة للقوس هي ملح الحياة مهما كان حجم هذه المفاجآت، فحتى ولو كانت المفاجأة فنجان من القهوة كما يحبه بالضبط فإن ذلك من شأنه أن يجعله في حالة من السعادة غير المسبوقة.

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