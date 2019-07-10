الأيدي المتسخة تتناوب على الصابونة.. فهل تنقل الجراثيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تتناوب الأيدي المتسخة على الصابونة الموضوعة بجوار الحوض. ولكن هذا لا يعني أنها تنشر الجراثيم من شخص لآخر، بحسب خبير في مجال الصحة.

ويقول إرنست تابوري، المدير الإداري الطبي بمركز الاستشارات الألماني لمستشفى علم الأمراض ومكافحة العدوى في مجلة "جود هيلث" الألمانية إنه رغم أن كل شخص يستخدم الصابونة يترك من الناحية النظرية جراثيم عليها، فإنها بيئة ضعيفة لنمو البكتيريا. فالجراثيم لا تموت مباشرة ولكنها لا تعيش أيضا لفترة طويلة هناك.

Advertisements

ولذلك فإن الصابونة ليست أقل من الصابون السائل صحيا . وفي حين لا تتراكم الجراثيم على الصابون السائل نفسه، إلا أنها تتراكم على مضخة العبوة، بحسب تابوري.

التلوث الجرثومي على الصابونة الصلبة ومضخة الصابون السائل ليس مدعاة للقلق في حال قام المستخدمون بغسل أيديهم جيدًا فور لمسها. وبالتالي يمكن استخدام نوعي الصابون دون تحفظ في المنازل، المهم هو استخدام أي منهما.

ويقول تابوري إن المطهرات أو الإضافات المطهرة في الصابون ليست ضرورية.