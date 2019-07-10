محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
تتناوب الأيدي المتسخة على الصابونة الموضوعة بجوار الحوض. ولكن هذا لا يعني أنها تنشر الجراثيم من شخص لآخر، بحسب خبير في مجال الصحة.
ويقول إرنست تابوري، المدير الإداري الطبي بمركز الاستشارات الألماني لمستشفى علم الأمراض ومكافحة العدوى في مجلة "جود هيلث" الألمانية إنه رغم أن كل شخص يستخدم الصابونة يترك من الناحية النظرية جراثيم عليها، فإنها بيئة ضعيفة لنمو البكتيريا. فالجراثيم لا تموت مباشرة ولكنها لا تعيش أيضا لفترة طويلة هناك.
ولذلك فإن الصابونة ليست أقل من الصابون السائل صحيا . وفي حين لا تتراكم الجراثيم على الصابون السائل نفسه، إلا أنها تتراكم على مضخة العبوة، بحسب تابوري.
التلوث الجرثومي على الصابونة الصلبة ومضخة الصابون السائل ليس مدعاة للقلق في حال قام المستخدمون بغسل أيديهم جيدًا فور لمسها. وبالتالي يمكن استخدام نوعي الصابون دون تحفظ في المنازل، المهم هو استخدام أي منهما.
ويقول تابوري إن المطهرات أو الإضافات المطهرة في الصابون ليست ضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأيدي المتسخة تتناوب على الصابونة.. فهل تنقل الجراثيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.